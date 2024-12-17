Офицеры Войска Польского в ужасе. Это должно послужить информацией для размышления (Sport.pl, Польша)

Физик Ружек: отсутствие физической активности становится проблемой для общества

Цивилизация облегчила людям жизнь, но лишила их физической активности, отсюда множество проблем, заявил изданию Sport физик Томаш Ружек. Например, состояние здоровья призывников ужасно — многие не могут бегать и не способны без одышки подняться на третий этаж.

"Физкультура недооценивается и обесценивается, между тем от нее может зависеть безопасность страны (...), — говорит в беседе с порталом Sport.pl физик и автор книг о том, как сделать детей более активными, Томаш Ружек (Tomasz Rożek).

Независимо от того, чего конкретно касаются исследования, уровня физической активности детей или скорости, с которой они набирают вес, их результаты в течение многих лет остаются ужасающими. О том, откуда возникла эта проблема в Польше, насколько она серьезна, к чему она может привести и как ее можно попытаться решить, мы говорим с доктором Томашем Ружеком, физиком, научным журналистом, основателем Фонда "Наука. Это мне нравится" и автором книг "Как действует Спорт?" и "Спорт. Мне это нравится", пропагандирующих детскую активность.

Sport: Вы сами шутите, что умение прыгать через козла никому в жизни не пригодится. Однако данные, согласно которым каждый четвертый ученик не может через этого козла перепрыгнуть, 88% не умеют кувыркаться, а у 57% школьников не получается прыгать на скакалке, пугают.

Томаш Ружек: Это была шутка, но тут смех сквозь слезы. Интересно, что эти данные, хотя они не самые свежие и не взялись они не из каких-то тайных отчетов, вызвали дикие эмоции. Как будто общество на них обиделось.

— Так что же с нами случилось, почему все так плохо? (…)

— Любое явление, не имеющее единого источника, очень трудно описать. Если бы источник проблемы был один, мы бы быстро нашли решение. В нашем случае потребуется несколько решений. Одно из них мне кажется особенно актуальным и при этом трудновыполнимым: изменение наших привычек. В 70-е, 80-е или 90-е, чтобы что-то сделать, надо было вставать и идти, нужно было как-то шевелиться. Это была необходимость, а не наш выбор. И из-за этой необходимости и, вероятно, из-за отсутствия альтернативы, физическая активность была чем-то очевидным и естественным. Сегодня нам не нужно этого делать, поэтому мы этого не делаем.

— Дела, связанные с обращением в госорганы, мы решаем через интернет, мы часто работаем удаленно, покупки курьер доставляет к дверям.

— Да, это связано с удобствами, которые приносит нам цивилизация. Лет 50 назад казалось, что, когда цивилизация облегчит нам жизнь, у нас будет больше времени для физической активности. Но получилось наоборот. Мы тратим все меньше и меньше времени на активность, потому что не видим связи между активностью и физическим и психическим здоровьем. А ведь нам хорошо известен девиз "В здоровом теле здоровый дух".

— Звучит как клише.

— "Но это работает! Если тело физически здоровое, то вероятность любого психического и эмоционального недомогания намного меньше. Хорошая физкультура (подчеркиваю — хорошая, это не когда учитель физкультуры бросает ребятам мяч со словами "поиграйте во что-нибудь") и физическая активность — это инвестиции в свое развитие и свое здоровье, а также в развитие и здоровье всего общества. К тому же мы живем в то время, когда это может оказаться инвестицией в нашу безопасность.

— Вы имеете в виду военный конфликт за нашей восточной границей?

—Да. Когда заговариваешь с польскими офицерами о мобилизации, они просто в шоке, потому что возрастная группа, из которой, в случае необходимости, нужно будет призывать люди, не годится ни для какого вооруженного конфликта. Эти люди не умеют бегать, они не могут без одышки подняться на третий этаж. Максимум, на что они способны, это добежать до автобуса, у них нет выносливости, их физическая форма ужасна. Один военный сказал мне, что если применять критерии призыва 80-90-х годов, из этой группы мужчин призывного возраста для службы будет пригоден лишь небольшой процент.

— Решать проблему недостатка физической активности придется так же, как мы решали проблему грязных улиц?

— Это будет намного сложнее, но мы можем это сделать. У нас есть потенциал для изменения привычек. Должны помочь инфраструктура, система образования. Но самое главное, это то, что ребенок видит дома. Родитель может предложить ребенку какие-то интересные задания, например, с сегодняшнего дня мы чистим зубы, стоя на одной ноге. Это уже будет стимулировать его мозг. Или убираться в комнате под музыку. Не знаю, пройдет ли такой номер с подростком, потому что уборка комнаты подростка — особая и сложная тема, но маленький ребенок будет в восторге! Большие перемены начинаются с мелочей, если обстоятельства и окружение благоприятствуют им.

(…)

Автор: Давид Шимчак (Dawid Szymczak)

Комментарии читателей:

andmas

А что это армия так озаботилась нашим весом? Хотят легкого пушечного мяса?

simpson85

Спокойно, нас защитят накачанные футбольные фанаты и псевдо-патриоты.

m4t

Офицеры в шоке? Ну так пусть берут свои радужные флаги и отправляются пасти коз. Армии не нужны люди, которые "в шоке" и не в силах пережить смерть курицы.

sqro

Если мотивацией для занятий физкультурой должно стать производство пушечного мяса, то этот предмет лучше ликвидировать.

blablaktos

Через 20 лет не будет иметь значения, сколько весит солдат и умеет ли он бегать. Важно, сколько будет в штате толстых, но результативных операторов дронов.

dlugi0330

Нынешнее Войско Польское не в состоянии защитить страну, потому что туда шли служить для понта и за деньги, а не для того, чтобы погибать за Польшу. Политики вдалбливают им в головы, что "абрамсы" и К2 непобедимы. Конечно, непобедимы, если стрелять по безоружным. А из Вьетнама и Афганистана их выгнали простые партизаны.

m4t

Если кто-то хочет умирать за богачей, пусть едет в Курск. Некролога в газете не будет.

konradwallenrod

Все понятно, нам нужно быть физически активными, чтобы нас, таких здоровых и активных можно было отправить воевать за ваши капиталы.

radekkamil

При первой же попытке призыва я стреляю себе в ногу и отправляюсь домой. Это все, что я могу сказать на тему смерти за Родину. Мне плевать на эту страну и ее правительство.

baby1

Военный аргумент тут вообще ни к чему. Люди не для того живут, чтобы участвовать в войнах, которые раньше развязывали короли, а теперь политики. Эти политики постоянно толкают нас к войне. Нам она нужна, как чирей на заднице. Дешевый военный патриотизм закончился в 1939 году. Хватит.

20portal

Мой внук занимается спортом, он очень хорошо физически развит. Значит ли это, что он должен стать пушечным мясом для каких-то качиньских, тусков или еще каких-то "правителей" Польши?

poorpoora

Наше общество умеет только сидеть перед телевизором с гамбургерами и высказывать свое ценное мнение, которое, конечно же, гораздо более компетентно, чем мнение любого эксперта. Польшу ждет катастрофа, и она будет прекрасна.

cezar61

По польскому ТВ по нескольким каналам нон-стоп идут передачи про жратву и готовку. В Швейцарии по нескольким каналам о физической активности людей разного возраста. Почувствуйте разницу.

witoldpolak

"Когда заговариваешь с польскими офицерами о мобилизации, они просто в шоке"? А с какой стати сейчас говорить о мобилизации? С таким количеством силовиков, тайных и нетайных детективов, различных ЧОПов, всех мастей охранников печей, труб, мусорных контейнеров и т.д. мобилизация совершенно не нужна. Этих воинов достаточно. Их целая армия.

be.on.the.ball

А готовы ли дети политиков, журналистов, всяких селебрити, бизнес-элиты и тусовки из шоу-бизнеса идти воевать? Нет? Уже потихоньку сливаются заграницу? Ай-ай-ай, как же так?

camel_3d2

Пусть эти офицеры и посылают своих детей на войну. И все те, кто так активно поддерживает Украину, провоцируя распространение конфликта на всю Европу.