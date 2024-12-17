«Можем сбивать самолёты»: Командующий Силами беспилотных систем ВСУ заявил о якобы наличии у Украины лазерного оружия

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Украина способна сбивать самолеты лазерным оружием собственного производства «Трезубец», с таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

По-видимому, Россия недооценила возможности украинского ВПК, сумевшего не только разработать, но и успешно испытать, а также принять на вооружение новое лазерное оружие, способное сбивать самолеты на высоте до 2 км. По крайней мере, на словах. С другой стороны, не верить командующему Силами беспилотных систем ВСУ Вадиму Сухаревскому оснований нет. Как и про то, что Украина уже вошла в пятерку стран, имеющих такое оружие.

У Украины есть лазерное оружие под названием «Трезубец». Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 километров этим лазером можем сбивать самолеты.

- заявил Сухаревский представителям украинского издания «Фокус». При этом он не стал раскрывать технические характеристики нового лазерного оружия, лишь подчеркнул, что оно «действительно работает». Изображений лазера, естественно, тоже нет.

На сегодняшний день о наличии действующего лазерного оружия заявили всего несколько стран — это Россия, Израиль, США и Китай. Активные разработки ведут Германия, Франция и Великобритания, а также Турция. А вот Украины в этом списке нет, как и нет никаких упоминаний о якобы ведущихся Киевом разработках в этой области. Хотя не исключен вариант, что Украина получила лазерную установку от западных союзников для испытаний в боевых условиях и выдает ее за собственную разработку.