Как тебе такое, Илон Маск? В России создали комплекс для охоты на Starlink

В РФ разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал Starlink в зоне СВО

В России создан радиопеленгатор «Калинка». Этот комплекс способен обнаруживать и пеленговать сигналы систем типа Starlink. В настоящее время «Калинка» проходит испытания в боевых условиях в зоне СВО. Почему так важно бороться со Starlink и как в России собирались бороться с системами спутниковой связи, разработанными компанией американского бизнесмена Илона Маска - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

По сообщениям разработчиков, комплекс позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер с терминалом Starlink и в дальнейшем поразить его огнем из пулемета. В настоящее время уже ведутся работы по усовершенствованию «Калинки», которые позволят обнаруживать беспилотные летательные аппараты тяжелого класса (типа «Баба Яга»), пользующиеся при решении навигационных задач терминалами Starlink. Кроме того, при помощи «Калинки» возможно вычислять местоположение стационарных узлов связи Starlink. Монтировать «Калинку» можно на самые разнообразные транспортные средства, вплоть до гидроциклов.

Что за Starlink?

Для начала напомним, что собой представляет Starlink (star - «звезда» и link - «соединение, связь»). Это глобальная система искусственных спутников, созданная компанией SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) Илона Маска для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).

В рамках развертывания Starlink запланирован запуск до 42 тыс. космических аппаратов. В настоящее время на орбите находится более 6 тыс. КА. Сам космический аппарат системы Starlink сравнительно небольшой и весит всего 260 кг. Высота полета спутников Starlink составляет от 328 до 1150 км.

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

С 2022 года система Starlink активно применяется Вооруженными силами Украины для связи и передачи информации между подразделениями и наведения беспилотных летательных аппаратов, а также корректировки огня артиллерии. С 2024 года ВСУ получили доступ к защищенной подсистеме сети Starshield.

Пользовательский терминал Starlink обладает размерами около 50 на 60 см и комплектуется фазированной антенной решеткой, которая позволяет формировать остронаправленный сигнал и «видеть» космические аппараты системы. Добавим, что на Украину за эти годы поставлено просто колоссальное количество терминалов Starlink.

Как бороться?

Если есть система спутниковой связи, которой активно пользуется противник, то с ней надо как-то бороться. В частности, ранее озвучивались идеи поражать космические аппараты системы Starlink средствами противоспутниковой борьбы. Однако однозначного ответа, развернута ли такая система на территории Российской Федерации, и позволяет ли она поражать КА на высотах более 300 км, нет.

Помимо всего прочего, подобна идея эфемерна с самого начала, поскольку требуется поразить несколько тысяч космических аппаратов противоракетами, стартовый вес каждой из которых превышает многие десятки тонн (если не сотни). Ни одна экономика в мире подобной «стрельбы» не выдержит. Помимо всего прочего, тут есть и юридические моменты - пуски противоракет по группировке космических аппаратов системы Starlink могут быть расценены как акт агрессии против Соединенных Штатов (система-то американская, как ни крути).

Теоретически для борьбы со Starlink можно было бы использовать средства радиоэлектронной борьбы. Однако российские средства РЭБ против спутниковых терминалов этой системы по ряду причин неэффективны. Заглушить Starlink в настоящее время - технически очень сложная и практически малореальная задача.

В этом плане создание радиопеленгатора «Калинки», вполне возможно, следует рассматривать как один из шагов, чтобы решить эту проблему. И пока по совершенно объективным причинам (слишком мало данных) весьма затруднительно сделать какие-либо однозначные выводы. Лучший экзамен для любого образца вооружения и военной техники - боевое применение. Время покажет, насколько эффективна будет «Калинка».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок