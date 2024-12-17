Противостояние с Россией в Прибалтике указывает на новую горячую точку в тайной войне НАТО и Москвы (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Россию подозревают в тайных операциях против инфраструктуры стран Европы

Европа не готова противостоять российским тайным операциям против гражданской инфраструктуры, нагоняет панику The Wall Street Journal. Пожар в магазине, повреждение кабеля связи — во всем автор статьи подозревает Россию. Дескать, а кто же еще? А про "Северные потоки" даже не вспоминает.

Боян Панчевски

Официальные лица заявляют, что саботаж, предупредительные выстрелы, нарушение воздушного движения и опасные военные маневры — все это часть усиливающейся в Европе негласной кампании.

Ракетный корвет "Меркурий", один из самых современных военно-морских кораблей России, сопровождал нефтяной танкер в Балтийском море, когда к нему приблизился немецкий военный корабль. Фрегат F223 следовал за двумя российскими судами до места назначения близ датского острова Борнхольм, а для дальнейшего наблюдения направил вертолет Sea Lynx, оснащенный мощным оборудованием, так как ранее в этом районе произошла серия инцидентов, встревожившая силы безопасности. В ответ российский корвет выпустил сигнальные ракеты, вынудив пилота повернуть назад. По словам немецких чиновников, никто не пострадал, а вертолет, в чьи задачи входит обнаружение и уничтожение подлодок, не получил повреждений.

Инцидент имел место 26 ноября, но ранее его подробности не сообщались. Он сигнализирует об невиданном со времен холодной войны обострении противостояния между Россией и Организацией Североатлантического договора в Европе, при этом ключевой точкой стала Прибалтика. По словам многих западных чиновников, с тех пор как Владимир Путин начал спецоперацию на Украине, российские военные корабли производят предупредительные выстрелы в сторону судов НАТО, мощные системы радиопротиводействия нарушают воздушное сообщение, а реактивные истребители совершают опасные маневры, в том числе сбрасывают топливо на самолеты-шпионы союзников в небе над Прибалтикой. Помимо военных сигналов, Россия активизировала зачастую жестокую кампанию саботажа и всевозможных уловок.

Критически важная инфраструктура, такая как коммуникационные кабели и трубопроводы, подвергается нападениям со стороны коммерческих судов, которые, по словам западных силовиков, используются российской разведкой. По данным западных спецслужб и правоохранительных органов, подпольные российские операторы использовали, например, Литву как плацдарм для операции по перевозке зажигательных устройств на коммерческих самолетах при участии в том числе логистического гиганта DHL.

В Великобритании мужчина признался в совершении поджога принадлежащего Украине объекта недвижимости в Лондоне от имени России. В Польше подожгли торговый центр, и в этом власти тоже подозревают российский след. Угроза от таких гибридных атак, которые не достигают уровня прямой военной конфронтации, но ставят под угрозу жизни людей и критически важную инфраструктуру, становится столь высокой, что одна из пострадавших стран, возможно, может рассмотреть возможность применения положений НАТО о коллективной обороне. С такого рода редким публичным предупреждением выступил в прошлом месяце глава службы внешней разведки Германии Бруно Каль (Bruno Kahl).

Йенс Столтенберг, бывший генсек НАТО, заявил, что за время его пребывания на посту, которое закончилось в октябре, Россия расширила круг целей, прибегая в числе прочего к деструктивным диверсиям, кибератакам и вмешательству в выборы стран Евросоюза — членов НАТО. “Это реальная угроза, являющаяся частью российской кампании враждебных действий против членов ЕС и НАТО в Европе, — заявил Столтенберг, ныне возглавляющий Мюнхенскую конференцию, глобальный форум по безопасности. — Нет никаких сомнений в том, что Россия к этому причастна, российские спецслужбы связаны с несколькими арестованными людьми. Цель в том, чтобы создать неразбериху, подорвать политическую поддержку Украины и вмешаться в политические процессы наших стран”. По его словам, во время его пребывания в должности союзники по НАТО активизировали обмен разведданными и создали специальное подразделение для защиты критически важной подводной инфраструктуры благодаря сбору доказательств против предполагаемых российских преступников.

Наступление России на Украине побудило Швецию и Финляндию вступить в НАТО, и теперь членами альянса являются восемь из девяти стран, омывающих Балтийское море, которое его ликующие лидеры теперь называют “озером НАТО”. Однако с тех пор Россия значительно нарастила военное присутствие в регионе, усилив агрессивную позицию по отношению к соседям, чего не было со времен холодной войны. С данным заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус. Он подтвердил инцидент с вертолетом ВМС Германии и сказал, что военно-морские силы страны действовали в целях “деэскалации”. Теперь Германия и другие союзники расширят присутствие в Балтийском море, что делает вероятными новые столкновения в его водах.

Россия для обслуживания флота во многом полагается на балтийские порты, поскольку Турция запрещает военным кораблям проходить через пролив Босфор, соединяющий Средиземное море с Черным, где расположены ключевые военно-морские базы Кремля. Помимо Балтийского моря, последним оставшимся российским военно-морским оплотом в незамерзающих водах является Сирия, но после свержения Башара Асада повстанцами-исламистами Москву могут оттуда вытеснить. Кроме того, последняя использует Балтийское море для перевозки нефти, оружия и других материалов с помощью так называемого теневого танкерного флота в обход западных санкций. По словам западных военных и представителей служб безопасности, танкер "Генерал Скобелев", который в прошлом месяце отправился в плавание в сопровождении российского корвета, перевозил нефть из Балтийского моря как раз на российские военно-морские объекты в Сирии.

В Прибалтике есть и другие потенциальные ловушки. Немецкий фрегат F223, участвовавший в инциденте с российским корветом "Меркурий", был задействован для патрулирования этого района вместе с другими немецкими, датскими и шведскими военными кораблями после того, как 19 ноября здесь задержали принадлежащий Китаю сухогруз YiPeng3 по подозрению в намеренной порче кабелей связи, один из которых соединял Финляндию и Литву, а второй — Германию и Швецию. С тех пор судно стоит на якоре в проливе Каттегат между Данией и Швецией, окруженное полицейскими судами и военными кораблями НАТО. Следователи полагают, что российская разведка побудила капитана-китайца перерезать кабели якорем судна. По словам китайских и европейских чиновников, Китай сотрудничает со следствием, но пока не разрешает следователям подняться на борт и допросить экипаж.

"Меркурий", который работает в основном в Средиземном море и часто сопровождает российские грузовые суда, 21 ноября прибыл в Каттегат. Следуя вместе с "Генералом Скобелевым" в направлении Балтийского моря, он начал электронное наблюдение за Yi Peng 3 и прилегающей акваторией. По словам западных чиновников, российский корвет передавал зашифрованную информацию в штаб-квартиру в Калининграде, российском прибалтийском эксклаве. НАТО до сих пор почти не реагировала на эти инциденты, и в ряде случаев власти принимали решение не приписывать их России, чтобы не сеять панику среди населения. “На самом деле мы не можем защитить от гибридных атак всю критически важную структуру: кабели, трубопроводы, энергетические объекты, центры обработки данных, — сказал Нико Ланге, бывший начальник штаба министерства обороны Германии. — Только сейчас мы понимаем, насколько уязвимы”.

Игнорирование атак приведет к еще большей агрессии, но приписать их кому-либо тоже нелегко, поскольку страны НАТО будут вынуждены реагировать, не имея при этом подходящих вариантов, считает Кристофер Чиввис (Christopher Chivvis), бывший офицер национальной разведки США в Европе, который служил при администрациях Трампа и Байдена, а ныне является старшим научным сотрудником Фонда Карнеги за международный мир*. “Нашим противникам нравится гибридная война именно потому, что на нее так трудно ответить прямо и пропорционально; Запад гораздо более открыт, и его легче использовать для таких уловок, чем Россию”, — сказал он.

По словам Чиввиса, для западных демократий планка принятия ответных мер — в виде тайных операций внутри России — чрезвычайно высока. Вместо этого правительствам следует сосредоточиться на повышении устойчивости, смягчении ущерба и наращивании возможностей по сдерживанию Москвы. Некоторые правительства уже этим занимаются. Финляндия проводит работу по подготовке предприятий критической инфраструктуры, в том числе путем создания резервных кабелей и других планов действий в чрезвычайных ситуациях. Германия провела подробные инструктажи для некоторых компаний, в том числе в сфере судоходства. В Чешской Республике, где оборонные подрядчики, а также другие компании неоднократно становились жертвами попыток саботажа, включая поджоги, правительство работает с частным сектором над повышением устойчивости и готовности, заявил Томас Копечный (Tomas Kopecny), уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины. “Мы обучаем компании на уровне советов директоров: все, начиная с генерального директора, должны знать проблему, как к ней подготовиться и как реагировать, когда все произойдет”, — сказал Копечный.

Адаптация к угрозе означает, что предприятиям и гражданским объектам потребуются встроенные средства безопасности, такие как технологии наблюдения, охрана и БПЛА, что требует дорогостоящих инвестиций. Только изменение законодательства, заставляющее компании предпринимать такие шаги, может гарантировать это, сказал бывший начальник оперативного штаба министерства обороны Германии Ланге.

Некоторые ветераны холодной войны утверждают, что Россия просто вернулась к той позиции, что была у нее до падения Берлинской стены. “Это нормально, но у Запада развилась "военная ипохондрия"”, — сказал Джеймс Дроксфорд (James Droxford), бывший офицер британской военно-морской разведки, а ныне руководитель консалтинговой фирмы, занимающейся морской разведкой, который обнаружил "Меркурий", когда тот в прошлом месяце вошел в Каттегат.

Бывший сотрудник разведки США Чиввис согласен с тем, что уловки Москвы пока не возымели серьезного эффекта, но предупредил, что Россия “играет с огнем”, активизируя заговоры вроде того, что связан с перевозкой зажигательных бомб на коммерческих самолетах. “Этот инцидент действительно вызывает тревогу и ставит Россию в один ряд с Ираном”, — сказал он, хотя “исторически попадать в эту категорию она не хотела никогда”.

* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России