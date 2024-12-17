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Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) приветствует государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена перед их переговорами в Стамбуле, Турция, 6 января 2024 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) приветствует государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена перед их переговорами в Стамбуле, Турция, 6 января 2024 года.
Источник изображения: © Getty Images / Mustafa Kamaci/Anadolu via Getty Images

MWM: Турция может помочь США в передаче огромных сирийских арсеналов Украине

Масштабные поставки военной техники из Сирии после свержения правительства Асада могут стать одним из крупнейших прорывов для Запада на украинском театре военных действий, пишет MWM. Госсекретарь Блинкен постарается для этого переманить на сторону США Турцию.

После поражения сирийского правительства 8 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен 11 декабря прибыл с необъявленным визитом к ближайшим соседям Сирии — в Иорданию и Турцию. Ожидается, что главной темой станет будущее Сирии, чья территория в настоящее время разделена между протурецкими исламистскими военизированными формированиями, во многих из которых служат действующие офицеры турецких вооруженных сил, Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая значительно продвинулась вглубь страны, и проамериканскими курдскими силами в нефтеносных регионах страны на северо-востоке.

В начале 1950-х годов Сирия первой на Ближнем Востоке вышла из сферы влияния Запада и установила тесные связи с Советским Союзом, после чего Запад, Турция и Израиль в течение более полувека активно пытались вернуть ее территорию обратно под влияние западного блока. Стратегические выгоды от поражения Сирии для этих субъектов огромны и хорошо известны, но один из самых значительных, пожалуй, плюсов для США — это открывшийся доступ к арсеналам Дамаска с советской, северокорейской и российской военной техникой, которые считаются одними из крупнейших в мире.

Ряд источников сообщил, что главной целью визита госсекретаря Блинкена в Турцию будет обеспечение доступа к сирийским арсеналам для последующей передачи ВСУ, страдающим от усугубляющейся нехватки техники после более чем двух с половиной лет ожесточенных столкновений с российскими войсками. Разрыв в вооружении между российскими и украинскими силами продолжает расти, поскольку запасы оружия в западном мире стремительно сокращаются, тогда как Россия не только значительно расширила собственные производственные мощности, но и получила весомые поставки из Северной Кореи (не подтверждено российскими официальными источниками. – Прим. ИноСМИ).

Арсеналы Сирии — по оценкам, насчитывающие, помимо прочего, более 1 миллиона 152-мм и 122-мм артиллерийских снарядов, около 4 тысяч основных боевых танков Т-54/55, Т-62, Т-72 и Т-90, а также более 2 тысяч бронетранспортеров — могли бы придать украинской армии колоссальный импульс. Это особенно важно сейчас, когда Киев и его стратегические партнеры на Западе стремятся воссоздать крупную многомиллионную армию, предварительно продавив решение о снижении призывного возраста для обеспечения кадрами. Высокую вероятность передачи сирийских арсеналов Украине мы впервые отметили в течение суток после падения Дамаска 9 декабря.

Поскольку западные производственные мощности по-прежнему скованы, арсеналы истощены, а многие западные системы вооружения оказались малопригодными на театре военных действий, масштабные поставки военной техники из Сирии могут стать одним из крупнейших прорывов для Запада на украинском театре военных действий с самого начала конфликта.

Значительное влияние члена НАТО Турции на исламистских боевиков, которые теперь управляют большей частью Сирии, делает Анкару незаменимым партнером для работы в этом направлении. Вашингтон может прельстить ее рядом стимулов — в том числе свернуть поддержку курдских военизированных группировок на северо-востоке Сирии, выделить дополнительные кредиты бедствующей экономики Турции и, возможно, даже снова наладить партнерство по программе истребителей F-35.

Ожидается, что приоритетами для передачи на Украину станут сирийские запасы артиллерийских и танковых боеприпасов, за которыми последуют танки Т-62, Т-72, Т-90 и другая бронетехника.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Иордания
КНДР
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Продукция
F-35
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"
Проекты
NATO
Разное
Кредитование
1 комментарий
№1
17.12.2024 18:35
Бомбить, беспилотниками до последнего снаряда.
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