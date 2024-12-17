"Знаковый" год для СВО и ядерное сдерживание. О чем сказал Путин на коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ, назвал 2024 год "знаковым" в достижении целей спецоперации.

Он также отметил, что страна будет поддерживать потенциал и сбалансированное развитие ядерных сил.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О спецоперации

Уходящий год "стал знаковым в достижении целей специальной военной операции".

ВС России "прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения".

Российские военные в 2024 году освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации.

Необходимо сохранить набранные темпы продвижения в зоне специальной военной операции.

Ситуация на поле боя не изменится, даже если мобилизационный возраст на Украине снизят до 14 лет.

Об украинской власти

Россия сейчас воюет не с украинским народом, а с "неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году".

Все беды Украины и России начались с "кровавого государственного антиконституционного переворота" в Киеве в 2014 году.

Киевские власти каждый день совершают преступления против народа - и украинского, и российского.

Режим Владимира Зеленского не защищает интересы народа Украины. "Этот режим вообще утрачивает, очевидно, признаки государственности".

О нестабильной обстановке в мире

Военно-политическая обстановка в мире остается "непростой и нестабильной".

Действующая администрация США и весь Запад не оставляют попыток навязывания своего доминирования, "продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивают так, как им это удобно".

"США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта".

Запад доводит Москву до красной черты, а после ее ответа пугает свое население российской угрозой.

Об устремлениях США и НАТО

Устремления НАТО давно вышли за пределы исторической зоны ответственности.

"Помимо так называемого восточного фланга, альянс наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся десятилетиями архитектуру безопасности".

Страны НАТО увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи границ России.

Планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность.

России откажется от взятых на себя добровольных ограничений на размещение РСМД, если США приступят к развертыванию такого оружия.

Москва вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности: "Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений".

О развитии ВС России

Штатная численность ВС России повышена до 1,5 млн военнослужащих.

Ежедневно более тысячи россиян поступают на службу ВС России по контракту, "люди добровольно идут на фронт".

"Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции".

"Необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления".

О ядерном сдерживании

Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.

Москва сохраняет политику сдерживания, а не "бряцает" ядерным оружием.

Страна будет поддерживать "потенциал и сбалансированное развитие" ядерных сил.

"Важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения".

О поддержке военных

Социальная защищенность военнослужащих и их семей должна укрепляться: "Это важнейшая системная задача государства".

Государство в ближайшие три года направит 113 млрд рублей на жилищные субсидии военнослужащим.