Андрей Белоусов: модернизация ВС – приоритетное направление в среднесрочной перспективе

ЦАМТО, 16 декабря. Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Ниже представлены некоторые ключевые тезисы выступления А.Белоусова.

СВО

- В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником. Неонацисты контролируют менее 1% территории Луганской Народной Республики и все еще 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

- В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 кв. км.

- Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность его подразделений на переднем крае не превышает 45-50 процентов. Такой успех – огромная заслуга наших солдат и офицеров Объединенной группировки войск, командующих и их органов военного управления.

- Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

- В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность. Только в текущем году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет ATACMS, 1629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

- В этом году в зоне специальной военной операции уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника, в том числе 18 тысяч иностранного производства.

- Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. За все время СВО они составили почти миллион человек. В Курской области ВСУ потеряли более 40 тысяч военнослужащих.

- Эффективно показали себя в ходе боевых действий наземные робототехнические комплексы, которые осуществляют огневое поражение, разведку, минирование, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Такие общевойсковые изобретения постоянно улучшают характеристику БЛА, средств связи и РЭР. Все это позволяет сохранить тысячи жизней наших военнослужащих. В этой связи требуется провести полную инвентаризацию таких войсковых разработок, на системной основе проводить их полигонные испытания и организовывать серийный выпуск лучших образцов.

- Необходимо сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности.

- В дальнейшем с учетом воздействий противника необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики. На смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов. Соответственно изменится система логистики и способы доставки военных грузов.

- Необходимо модернизировать систему материально-технического обеспечения с учетом СВО. В первоочередном порядке требуется обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения противника.

В кратчайшие сроки уже были приняты первоочередные меры – ликвидированы места открытого хранения, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО.

- Свыше 427 тыс. военнослужащих набрано в 2024 г, ежедневно заключают контракт более 1200 человек.

ОПК и Армия

- Приоритетное направление – модернизация вооруженных сил в среднесрочной перспективе с учетом внешних угроз и развития технологий.

- В текущем году по сравнению с 2022 годом увеличено поступление новых и модернизированных танков – в семь раз, боевых машин пехоты и бронетранспортеров – в три раза, беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза больше. Артиллерийских боеприпасов – в 22 раза. При таких объемах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет. Из 260 позиций всего по четырем продукция поставляется с задержками.

- Для обеспечения в 2025 и 2026 годах устойчивости поставок вооружений, техники и боеприпасов необходимо принять ряд дополнительных мер.

- Требуется в течение декабря заключить контракты на поставки в 2026-м году всей номенклатуры вооружения, которая имеет цикл производства от 12 до 16 месяцев, а по остальной номенклатуре – заключить контракты не позднее начала второго квартала следующего года.

- Завершить в соответствии с указом президента внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники. Это позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев. Вынужден отметить, что принятие подзаконных актов по данному указу президента – затянулось. Необходимо обеспечить их принятие до конца текущего года.

- В следующем году предстоит создать постоянно действующий механизм "бережливого управления". Для этого предстоит решить четыре задачи. Первая из них: создать организационный механизм реализации процессов повышения эффективности, включая специальное структурное подразделение министерства – департамент повышения эффективности деятельности, который будет непосредственно подчинен министру обороны.

- В следующем году продолжим перевооружение ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс "Ярс", примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, обеспечим включение в состав Военно-морского флота ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский.

- В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – войска беспилотных систем. Их создание может быть завершено в третьем квартале 2025 года.

- Уровень исправности вооружения и военной техники в российской армии должен составлять не менее 98%.

- Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах.

ВТС

- Обеспечить расширение позиций России на мировых рынках вооружения, в том числе в рамках промышленной кооперации с нашими партнерами. В текущем году военное сотрудничество охватывало более ста стран.

- Экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учетом спецоперации, необходимо переходить к лицензионному производству за рубежом с гарантированными закупками Вооруженными силами России и ее партнерами.