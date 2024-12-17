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Военное обозрение

«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105

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Источник изображения: topwar.ru

Компания John Cockerill Defense из Бельгии провела успешные испытания своего нового продукта – башни C3105, установленной на шасси танка Leopard 1.

Присутствующие на тестировании делегации были в восторге от эффективности этой системы. В конце концов, главное – это попадание в цель

- указали в компании.

При производстве башни C3105 используется алюминиевая броня, обеспечивающая защиту на уровне 5 по STANAG 4569 (выдерживает попадание 25-мм БПС или БОПС). Она вооружена 105-мм пушкой типа HP («высокого давления») и автоматом заряжания (БК на 12-16 снарядов). Углы вертикального наведения -10° / +42°. Расстояние обнаружения, распознавания и идентификации цели составляет днём и с помощью тепловизора соответственно 18/9/5 км и 15/7/3.5 км.

Башней могут управлять два человека: второй номер необходим в случае установки дополнительного вооружения, например, пулемёта или гранатомёта.

Источник изображения: topwar.ru

Первым заказчиком C3105 является неназванный «союзник» на Ближнем Востоке [возможно, Иордания], но он закупил сотню башен для установки на технику типа бронемашины Stryker, а не для переоснащения танков.

Таким образом, в итоге Leopard 1 всё-таки обзавёлся автоматом заряжания, несмотря на постоянные рассуждения немецких разработчиков и западных обозревателей о преимуществах ручной подачи боеприпасов.

Усиление боевого потенциала ОБТ потребовалось прежде всего для нужд ВСУ: в скором времени Leopard 1 может стать основной машиной в танковых порядках украинской армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Иордания
Продукция
Leopard-1
Stryker
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