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ТАСС

Путин: ситуация не поменяется, даже если на Украине будут призывать с 14 лет

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Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Президент РФ также назвал преступлением снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ситуация на поле боя не изменится, даже если мобилизационный возраст на Украине снизят до 14 лет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, подводя итоги на коллегии Минобороны.

"Я думаю, что очередным преступлением будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай "гитлерюгенд", ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно", - отметил Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что киевский режим пойдет на снижение призывного возраста. "И пацанов погонят на убой. Так, как сегодня вылавливают людей на улицах, как бродячих собак, в ходе принудительной мобилизации и уводят их под пули, также и пацанов погонят, мне кажется", - сказал президент.

По мнению российского лидера, "деятели этого режима" потом просто сбегут на границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют. "Вот и все, скорее всего, так и будет. Некоторые деятели прежних недавних лет сбежали, уже сидят за границей и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам", - добавил Путин, заметив, что все карманы спонсоров, которые держан на крючке этих деятелей, тоже находятся за границей. Путин подчеркнул, что сбежавшие с Украины люди "пляшут под любую музыку, выполняют любые задания". "Так, мне кажется, будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем целей специальной военной операции", - подытожил он. 

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Путин Владимир
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