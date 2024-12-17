Войти
Интерфакс-АВН

Белоусов: по сравнению с 2022г. увеличено поступление новых и модернизированных танков в семь раз, БМП - в три раза, дронов - в 23 раза

430
0
0
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО. Испытание танка Т-80БВМ после ремонта
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО. Испытание танка Т-80БВМ после ремонта.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Необходимо в течение текущего месяца заключить контракты на поставки в 2026 г. всей номенклатуры вооружения

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о существенном увеличении в 2024 году поставок современной техники и вооружений в войска по сравнению с 2022 годом.

"В текущем году по сравнению с 2022-м годом увеличено поступление новых и модернизированных танков - в семь раз. Боевых машин пехоты и бронетранспортеров - в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза больше. Артиллерийских боеприпасов - в двадцать два", - заявил Белоусов в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Белоусов отметил, что при таких объемах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет. "Из 260 позиций всего по четырём продукция поставляется с задержками", - сказал министр.

Белоусов заявил, что для устойчивости поставок вооружений, техники и боеприпасов необходимо в течение текущего месяца заключить контракты на поставки в 2026 году всей номенклатуры вооружения, которая имеет цикл производства от 12 до 16 месяцев. А по остальной номенклатуре - заключить контракты не позднее начала второго квартала следующего года.

Министр заявил также, что в соответствии с поручением президента РФ необходимо перейти от лимитных цен к прозрачной формуле цены, обеспечить заключение долгосрочных контрактов на поставку серийной продукции по фиксированным ценам.

Кроме этого, необходимо завершить внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники, что позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 22:54
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 20:30
  • 8530
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 20:27
  • 6460
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления
  • 17.12 18:35
  • 1
Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 17.12 18:26
  • 1
Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз
  • 17.12 16:01
  • 0
«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики
  • 17.12 15:38
  • 0
НАТО готовит ввод войск на Украину
  • 17.12 05:56
  • 0
Ответ на "Нидерланды не исключают отправку миротворцев на Украину без единогласного решения"
  • 17.12 05:12
  • 6
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 17.12 04:13
  • 3
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 17.12 01:33
  • 1
Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область авантюрой
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности