Белоусов: по сравнению с 2022г. увеличено поступление новых и модернизированных танков в семь раз, БМП - в три раза, дронов - в 23 раза

Ремонт и модернизация танков из зоны СВО. Испытание танка Т-80БВМ после ремонта.

Необходимо в течение текущего месяца заключить контракты на поставки в 2026 г. всей номенклатуры вооружения

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о существенном увеличении в 2024 году поставок современной техники и вооружений в войска по сравнению с 2022 годом.

"В текущем году по сравнению с 2022-м годом увеличено поступление новых и модернизированных танков - в семь раз. Боевых машин пехоты и бронетранспортеров - в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза больше. Артиллерийских боеприпасов - в двадцать два", - заявил Белоусов в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Белоусов отметил, что при таких объемах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет. "Из 260 позиций всего по четырём продукция поставляется с задержками", - сказал министр.

Белоусов заявил, что для устойчивости поставок вооружений, техники и боеприпасов необходимо в течение текущего месяца заключить контракты на поставки в 2026 году всей номенклатуры вооружения, которая имеет цикл производства от 12 до 16 месяцев. А по остальной номенклатуре - заключить контракты не позднее начала второго квартала следующего года.

Министр заявил также, что в соответствии с поручением президента РФ необходимо перейти от лимитных цен к прозрачной формуле цены, обеспечить заключение долгосрочных контрактов на поставку серийной продукции по фиксированным ценам.

Кроме этого, необходимо завершить внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники, что позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев.