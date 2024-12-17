Войти
Военное обозрение

«Серьёзная проблема для ВСУ»: в западной прессе оценили роль ракет ЛМУР в конфликте

447
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Как недавно заявили в госкомпании «Ростех», ударные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ используют новейшую модификацию ракеты «Изделие-305» / ЛМУР класса «воздух-поверхность» для нанесения высокоточных ударов по противнику. Данное оружие отличается высокой устойчивостью к средствам РЭБ: на данный момент не было зафиксировано ни одного случая успешного воздействия средств РЭБ на каналы управления ЛМУР.

Такая надёжность обеспечивает стабильную работу даже в условиях активного радиоэлектронного подавления, повышая эффективность ракеты в конфликте

- говорится в западной прессе.

«Изделие-305» предназначено для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния, достигающие 15 км. Это позволяет экипажам вертолётов поражать цели (бронетехнику, укреплённые позиции и инфраструктуру), оставаясь вне зоны досягаемости многих войсковых систем ПВО.

Источник изображения: topwar.ru

Это делает данную ракету грозным оружием в условиях интенсивного боя. Усовершенствованные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ, имеющие улучшенную авионику, модернизированные системы наведения и усиленную защиту, а также их высокоточные ракеты представляют для ВСУ серьёзную проблему

- оценили роль ЛМУР в западной прессе, указывая, что она «оказывает значительное давление на украинские войска».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 22:54
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 20:30
  • 8530
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 20:27
  • 6460
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления
  • 17.12 18:35
  • 1
Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 17.12 18:26
  • 1
Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз
  • 17.12 16:01
  • 0
«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики
  • 17.12 15:38
  • 0
НАТО готовит ввод войск на Украину
  • 17.12 05:56
  • 0
Ответ на "Нидерланды не исключают отправку миротворцев на Украину без единогласного решения"
  • 17.12 05:12
  • 6
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 17.12 04:13
  • 3
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 17.12 01:33
  • 1
Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область авантюрой
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности