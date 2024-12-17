«Серьёзная проблема для ВСУ»: в западной прессе оценили роль ракет ЛМУР в конфликте

Источник изображения: topwar.ru
Как недавно заявили в госкомпании «Ростех», ударные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ используют новейшую модификацию ракеты «Изделие-305» / ЛМУР класса «воздух-поверхность» для нанесения высокоточных ударов по противнику. Данное оружие отличается высокой устойчивостью к средствам РЭБ: на данный момент не было зафиксировано ни одного случая успешного воздействия средств РЭБ на каналы управления ЛМУР.
- говорится в западной прессе.
«Изделие-305» предназначено для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния, достигающие 15 км. Это позволяет экипажам вертолётов поражать цели (бронетехнику, укреплённые позиции и инфраструктуру), оставаясь вне зоны досягаемости многих войсковых систем ПВО.
Источник изображения: topwar.ru
- оценили роль ЛМУР в западной прессе, указывая, что она «оказывает значительное давление на украинские войска».