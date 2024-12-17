Источник изображения: topwar.ru

Как недавно заявили в госкомпании «Ростех», ударные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ используют новейшую модификацию ракеты «Изделие-305» / ЛМУР класса «воздух-поверхность» для нанесения высокоточных ударов по противнику. Данное оружие отличается высокой устойчивостью к средствам РЭБ: на данный момент не было зафиксировано ни одного случая успешного воздействия средств РЭБ на каналы управления ЛМУР.

Такая надёжность обеспечивает стабильную работу даже в условиях активного радиоэлектронного подавления, повышая эффективность ракеты в конфликте

- говорится в западной прессе.

«Изделие-305» предназначено для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния, достигающие 15 км. Это позволяет экипажам вертолётов поражать цели (бронетехнику, укреплённые позиции и инфраструктуру), оставаясь вне зоны досягаемости многих войсковых систем ПВО.

Источник изображения: topwar.ru

Это делает данную ракету грозным оружием в условиях интенсивного боя. Усовершенствованные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ, имеющие улучшенную авионику, модернизированные системы наведения и усиленную защиту, а также их высокоточные ракеты представляют для ВСУ серьёзную проблему

- оценили роль ЛМУР в западной прессе, указывая, что она «оказывает значительное давление на украинские войска».