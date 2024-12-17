Уровень расходов на национальную оборону РФ достиг 32,5% федерального бюджета - Белоусов

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что уровень расходов на национальную оборону достиг показателя 32,5% федерального бюджета.

"Уже сегодня уровень расходов на национальную оборону достиг показателя в 6,3 процента ВВП, 32,5 процента федерального бюджета. Это диктует жесткие требования к эффективности нашей работы. На это также особое внимание обращал президент Российской Федерации", - сказал Белоусов на заседании коллегии военного ведомства, которое прошло с участием президента РФ Владимира Путина.