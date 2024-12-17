Москва может извлечь из "теневого" флота и иную выгоду — не только доходы от продажи нефти (Politico, США)

Politico: "теневой" флот может принести России доход не только от поставок нефти

Российский теневой флот может быть использован не только для перевозки нефти, но и для стратегических морских перевозок армейского снаряжения – от танков до топлива, пишет Politico. При этом возможности Америки в этой области находятся в отчаянном положении.

Элизабет Бро (Elisabeth Braw)

С началом российской спецоперации на Украине в 2022 году “теневой” флот Москвы значительно расширился.

Он состоит из кораблей, работающих за пределами официального судоходства, и представляет собой риск для законно действующих судов, прибрежных государств и морской среды. Но это еще и дополнительная угроза для членов НАТО: Россия может воспользоваться своим огромным теневым флотом для стратегических морских перевозок.

Еще до того, как западные правительства ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель в декабре 2022 года, западные морские страховщики совершенно справедливо предполагали, что такой шаг будет предпринят, и работали на упреждение. Как я пишу в новом докладе о состоянии теневого флота, эти компании, господствующие на рынке страхования и возмещения ущерба судоходства, начали отзывать покрытие танкеров с российской нефтью еще до того, как было объявлено о потолке цен. После этого решения им пришлось полностью лишить их страхового покрытия в силу законодательства своих стран.

Потолок цен распространяется и на западные судоходные компании. И большинство судоходных компаний в других странах также прекратили перевозку подсанкционной российской нефти, поскольку это означало бы плавание без должного страхования от несчастных случаев.

Все это было призвано сократить ключевые нефтяные доходы России и, возможно, убедить Москву прекратить боевые действия против Украины. Вместо этого потолок цен на нефть привел лишь к взрывному росту теневого флота.

Эти теневые суда — их еще называют черными танкерами или судами-призраками — принадлежат непрозрачным компаниям, не имеют действующей страховки, и плавают под флагами Габона и других стран с минимальным или вообще нулевым опытом в области судоходства. До введения ценового потолка и других санкций теневой флот насчитывал пару сотен судов, перевозивших санкционные товары в Иран, Венесуэлу и Северную Корею и обратно. Но внезапно от теневого флота оказалась чрезвычайно зависима и Россия, и многие легальные судовладельцы внезапно начали продавать ей свои старые суда.

Армада росла стремительно. Хотя суда-призраки по определению трудно выявить и распознать, на них приходится до 17% мирового флота нефтяных танкеров. Более того, теневой флот постоянно пополняется — причем не только танкерами, но и грузовыми судами.

В общей сложности владельцы более тысячи торговых судов встали на сторону России.Разумеется, теневые владельцы, спрятавшиеся за подставными компаниями в укромных уголках по всему миру, могут и не поддерживать Кремль политически, но деловой возможности они не упустят. Кроме того, эти владельцы и их суда вполне могли бы помочь Кремлю иначе. В частности, Кремль мог бы воспользоваться ими для стратегических морских перевозок.

Стратегические морские перевозки — один из тех незаменимых военных механизмов, которые работают вдали от досужих глаз: коммерческие суда перевозят необходимое армиям снаряжение, от танков до топлива. И если Россия или ее друзья решат начать новый военный конфликт, теперь они могут воспользоваться теневым флотом.

“Я слышу в отрасли дискуссии о том, что даже если санкции будут отменены сегодня же, не все суда теневого флота вернутся к коммерции, — сказал генеральный директор норвежской страховой компании в области морских военных рисков DNK Свейн Рингбаккен. — Некоторые из них непригодны, а другие работают в условиях очень низких издержек”.

В самом деле, многие теневые суда для официального судоходства потеряны навсегда. “Эти суда уже неофициально обслуживают Россию и другие страны, которые также опираются на теневой флот, — отметил Рингбаккен. — Одно то, что “темный" флот доступен этим странам в мирное время, говорит нам о том, что будет, когда ситуация станет менее мирной”.

Это важно не только потому, что России могут понадобиться возможности стратегической переброски, но и потому, что возможности Америки в этой области находятся в отчаянном положении. С первых лет холодной войны система стратегических морских перевозок включала в себя корабли и экипажи, нанятые Командованием морских перевозок Пентагона и гражданской Морской администрацией в том числе из частного сектора. Хотя тогда эта система работала в целом неплохо, сейчас она переживает трудные времена.

Сегодня 17 из 44 судов с горизонтальной системой погрузки, эксплуатируемых Транспортным командованием США, куда входит и Командование морских перевозок, возрастом полвека и старше. Морская администрация располагает лишь 92 судами — на несколько порядков меньше, чем в 1950-х, когда их было 2 277. И все же в настоящее время более 90% военных грузов США доставляется в Европу морем.

Судоходный сектор Америки мало чем может помочь — он мал и уже на пределе возможностей. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, под флагом США сейчас плавает 3 531 торговое судно (3,4% от общего числа в мире). Россия, со своей стороны, имеет под своим флагом 2 910 торговых судов, но благодаря теневому флоту в ее распоряжении могут быть еще сотни кораблей. Разумеется, Габон и другие подобные страны могут быть этим недовольны, но если они вдруг снимут флаги со своих судов, опустевшую нишу попросту займут другие.

Первым приоритетом Америки в этом вопросе, вне всяких сомнений, должно стать налаживание собственных стратегических морских перевозок — тем более, что теперь ей приходится учитывать перспективу вооруженного конфликта не только с Россией, но и с Китаем, под флагом которого ходит 5 997 торговых судов, и еще 842 — под флагом Гонконга. (Намек: помочь США со стратегическими морскими перевозками могли бы европейские союзники.) Но не менее важно убедиться, что российский теневой флот не занимается стратегической переброской.

Сейчас самое время дать понять экипажам и владельцам этих судов-призраков, что хотя содействие подсанкционной российской торговле может показаться разумной идеей, поддержка российских военных добром не кончится.

Элизабет Броу — старший научный сотрудник Атлантического совета, автор отмеченной наградами книги “Прощай, глобализация” и постоянный обозреватель журнала Politico