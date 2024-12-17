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Россия готова возобновить переговоры с Украиной на основе стамбульских договоренностей, заявили в Кремле

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Бобылев

Песков: переговоры с Украиной возможны на базе стамбульских договоренностей

Россия готова возобновить переговоры с Украиной на основе стамбульских договоренностей, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что украинская сторона продолжает отказываться от переговоров с Россией. Переговоры с российской стороной запрещены в Киеве на законодательном уровне.

В июне Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта, заявив, что Россия готова немедленно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территорий, присоединенных к России. Кроме того, Путин предложил Киеву отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также российский лидер отметил необходимость отмены санкций против России.

После террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил, что переговоры невозможны с теми, кто без разбора наносит удары по мирным гражданам, по гражданской инфраструктуре или угрожает объектам ядерной энергетики. Позднее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что мирные предложения России остаются в силе, но в текущих условиях с учетом ситуации Россия не будет вести переговоры с Украиной.

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