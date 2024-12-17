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Военное обозрение

Forbes: удар по Грозному нанесли переделанные в БПЛА спортивные самолёты А-22

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Источник изображения: topwar.ru

Боевики киевского режима накануне атаковали здание ОМОНа в столице Чечни с помощью переделанных в беспилотники спортивных самолетов А-22. Об этом пишет журнал Forbes. В публикации отмечается, что в первозданном виде эти самолеты производятся на заводе «Аэропракт» в Киеве.

ГУР МО Украины закупает подержанные машины для того, чтобы потом переоборудовать их в ударные беспилотники

– отмечает издание.

При этом подчеркивается, что в результате «модернизации» серьезно снижается ударная мощь самолета, если сравнивать ее с реальными изделиями военного назначения.

Прилёт такого дрона вызвал появление огненного шара, но не вызвал лавины обломков, которую можно было бы ожидать от специально разработанного боеприпаса глубокого поражения

– подчеркивает автор публикации, намекая тем самым, что применение подобных БПЛА против укреплённых или подземных целей будет неэффективным.


Говоря о скорости переделанного в беспилотник А-22, журнал отмечает, что она достаточно невелика – всего около 200 км/ч. Но этот недостаток компенсируется способностью дрона пролететь достаточно большое расстояние.

Напомним, БПЛА ВСУ накануне второй раз за неделю атаковал объект на территории Чечни. Сообщалось, что два беспилотника из трёх были сбиты.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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