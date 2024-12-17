«Станут лёгкой добычей беспилотников»: Эксперты КНР раскритиковали поставленные Тайваню американские танки Abrams M1A2T

Источник изображения: topwar.ru
Американские танки Abrams M1A2T слишком тяжелые и неповоротливые и при боевых действиях станут легкой добычей ударных беспилотников. К такому выводу пришли военные эксперты Китая, прокомментировавшие появление данной техники на вооружении армии Тайваня.
Соединенные Штаты поставили Тайваню первую партию танков Abrams M1A2T в рамках контракта, заключенного в 2019 году. Всего американцы должны поставить на остров 108 танков в специальной модификации M1A2T с усиленным бронированием. Танк специально модернизировали под нужды тайваньской армии. Однако эксперты материкового Китая считают, что американский танк изначально не подходил для Тайваня, даже в модернизированном варианте.
— пишет Global Times.
По мнению экспертов, танк не приспособлен для действий на местности, изобилующей небольшими речушками и водоемами, требует сложного и дорогого обслуживания, а также потребляет очень много топлива. Также эксперты обратили внимание на российскую СВО, в рамках которой поставленные Украине американские танки ничем себя не проявили и были легкой мишенью для российских беспилотников.
— добавил главный редактор пекинского журнала Aerospace Knowledge Ван Янань.