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Военное обозрение

«Станут лёгкой добычей беспилотников»: Эксперты КНР раскритиковали поставленные Тайваню американские танки Abrams M1A2T

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Источник изображения: topwar.ru

Американские танки Abrams M1A2T слишком тяжелые и неповоротливые и при боевых действиях станут легкой добычей ударных беспилотников. К такому выводу пришли военные эксперты Китая, прокомментировавшие появление данной техники на вооружении армии Тайваня.

Соединенные Штаты поставили Тайваню первую партию танков Abrams M1A2T в рамках контракта, заключенного в 2019 году. Всего американцы должны поставить на остров 108 танков в специальной модификации M1A2T с усиленным бронированием. Танк специально модернизировали под нужды тайваньской армии. Однако эксперты материкового Китая считают, что американский танк изначально не подходил для Тайваня, даже в модернизированном варианте.

Первая партия американских танков M1A2T, проданных острову Тайвань, прибыла в Тайбэй в воскресенье. Однако, как считают военные эксперты материкового Китая, эти машины слишком «громоздки и тяжелы» для ведения боевых действий на острове. Они лишь станут легкой мишенью для беспилотников и вертолетов.

— пишет Global Times.

По мнению экспертов, танк не приспособлен для действий на местности, изобилующей небольшими речушками и водоемами, требует сложного и дорогого обслуживания, а также потребляет очень много топлива. Также эксперты обратили внимание на российскую СВО, в рамках которой поставленные Украине американские танки ничем себя не проявили и были легкой мишенью для российских беспилотников.

Администрация в Тайбэе возлагает на танки США слишком большие надежды, но времена изменились. Боевых схем, которые существовали в прошлом, больше нет.

— добавил главный редактор пекинского журнала Aerospace Knowledge Ван Янань.

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