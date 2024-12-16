Российско-украинский конфликт находится на самом опасном этапе, утверждает китайский ученый (Global Times, Китай)

Ученый У Дахуэй: Китай должен внести вклад в урегулирование конфликта на Украине

Российско-украинский конфликт находится в самой опасной фазе, предостерег китайский эксперт У Дахуэй в материале для Global Times. Страны Глобального Юга должны сыграть более активную роль в урегулировании ситуации, считает ученый.

Российско-украинский конфликт находится в самой опасной фазе. Чем сложнее становится ситуация, тем важнее для стран Глобального Юга, в том числе Китая и Бразилии, принимать на себя более активную роль. Об этом заявил китайский ученый на Ежегодной конференции Global Times 2025 на тему "Движение к партнерству: ценностный резонанс между Китаем и странами мира", которая проводилась в субботу в Пекине.

Объясняя, почему эта фаза считается самой опасной, профессор по международным отношениям и специалист по российско-китайским связям университета Цинхуа У Дахуэй сказал, что в ноябре Путин подписал обновленную ядерную доктрину, чем послал всему миру сигнал: еще один шаг вперед может привести к применению ядерного оружия не только против Украины, но и против военных баз США и всей НАТО.

У привел в пример масштабную атаку, проведенную в пятницу вооруженными силами России. При этом одна из ракет прошла в девяти километрах от польской границы. Поскольку 87% западного оружия по-прежнему поступают на Украину через три транспортных хаба в Польше, существует ли вероятность того, что однажды Россия воспользуется баллистическими ракетами, чтобы разрушить непосредственно эти хабы? У считает, что такая возможность есть.

С другой стороны, США и Россия существенно различаются во взглядах на то, как должен завершиться российско-украинский конфликт. У отметил, что, судя по нынешней ситуации, маловероятно достижение перемирия между Россией и Украиной в первой половине 2025 года и даже к концу года.

У отметил, что безопасность заключается в объективном отсутствии угроз и субъективном отсутствии страха; мир — это процесс примирения, достигаемый посредством диалога. Только таким образом можно обрести длительный мир.

Китай не является стороной российско-украинского конфликта и способен лишь прилагать усилия в пределах своих возможностей. Страна обнародовала "Позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" и достигла согласия с Бразилией по этому вопросу. Китайцы высоко ценят гармонию и всегда выступают за мир и диалог. Чем сложнее становится ситуация, тем важнее для стран Глобального Юга, в том числе Китая и Бразилии, брать на себя более активную роль, сказал У.