В России создали полностью беспилотный тягач: у него вообще нет кабины и систем управления для водителя

Прототип покажут через пару дней

Компания Navio (ранее SberAutoTech) в ближайшие дни собирается продемонстрировать прототип магистрального беспилотного тягача с высшим уровнем автономности. Модель L5 покажут на конференции AI Journey 11-13 декабря, указано на сайте компании. Заявлено, что L5 станет первым транспортным средством для дорог общего пользования, которое вообще не предусматривает рабочее место водителя.

Тягач Navio L5 изначально проектировался полностью автономным и соответствует самому высшему, пятому уровню автоматизации. В нём нет полноценной кабины, систем управления для водителя, а каждое действие выполняется под контролем генеративного ИИ. Автомобиль сможет самостоятельно выполнять все необходимые для передвижения функции: распознавать объекты, двигаться в полосе и перестраиваться, контролировать скорость и дистанцию и т.д.

Судя по представленным изображениям, вместо лобового стекла у Navio L5 установлен огромный экран, который отображает различную информацию. Несмотря на то, что прототип полностью беспилотного тягача продемонстрируют уже в ближайшие дни, пока не ясно, когда подобные автомобили появятся на российских дорогах: законодательство к ним пока не готово.