«Переход кораблей в Чёрное море затруднён»: ВСУ получают выведенные из строя тральщики

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Тральщики ВМСУ сохраняют британские флаги вопреки международному морскому праву
ВМС Украины комплектуется под руководством европейских кураторов выведенными из строя тральщиками: два были получены в 2023 году в Британии проекта Sandown (по контракту от 2021 года), один из двух обещанных – на днях в Нидерландах (в рамках военной помощи).
Последний переданный корабль, бывший HNLMS Vlaardingen класса Alkmaar, укомплектован экипажем из 35 чел., которые прошли двухмесячные учебные курсы. Служба на тральщиках считается в ВСУ очень «почётной», так как проходит вдали от линии фронта.
- заявляли в декабре 2023 года в Минобороны Британии.
Как указывается в издании The Maritime Executive, переданные Европой тральщики являются единственными кораблями в ВМСУ:
По словам автора, пока что эти корабли стараются «держаться в тени». Несмотря на их передачу ВМСУ, два тральщика были замечены с британскими флагами.
- указывается в издании Naval News.