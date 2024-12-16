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Военное обозрение

«Переход кораблей в Чёрное море затруднён»: ВСУ получают выведенные из строя тральщики

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Источник изображения: topwar.ru

Тральщики ВМСУ сохраняют британские флаги вопреки международному морскому праву

ВМС Украины комплектуется под руководством европейских кураторов выведенными из строя тральщиками: два были получены в 2023 году в Британии проекта Sandown (по контракту от 2021 года), один из двух обещанных – на днях в Нидерландах (в рамках военной помощи).

Последний переданный корабль, бывший HNLMS Vlaardingen класса Alkmaar, укомплектован экипажем из 35 чел., которые прошли двухмесячные учебные курсы. Служба на тральщиках считается в ВСУ очень «почётной», так как проходит вдали от линии фронта.

Укрепление военно-морского потенциала ВСУ, в частности противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить экспорт Украины

- заявляли в декабре 2023 года в Минобороны Британии.

Как указывается в издании The Maritime Executive, переданные Европой тральщики являются единственными кораблями в ВМСУ:

Пока не закончится война, украинские экипажи будут базироваться вместе с тральщиками на главной базе ВМС Британии в Портсмуте, вдали от опасных линий фронта.

По словам автора, пока что эти корабли стараются «держаться в тени». Несмотря на их передачу ВМСУ, два тральщика были замечены с британскими флагами.

Неясно, когда они перейдут в Чёрное море. Это может быть затруднено не только из-за войны, но и из-за применения Анкарой конвенции Монтрё, которая запрещает движение через Босфор кораблей, участвующих в конфликте

- указывается в издании Naval News.

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