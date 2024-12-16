В Литве в 2024 г. прошли подготовку более 3 тыс. украинских военных - Минобороны

Минск. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Более 3 тысяч военнослужащих ВСУ подготовлены в Литве с начала текущего года, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства национальной обороны Литвы.

"С начала этого года литовская армия уже подготовила более 3000 украинских солдат, командиров и различных специалистов всех форматов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что командующий ВС Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заверил украинскую сторону в том, что "литовская армия продолжит обучение украинских солдат в Литве и в международных форматах Interflex и EUMA. Она продолжит оказывать поддержку лечению и реабилитации раненых солдат в военно-медицинских учреждениях, будет оказывать поддержку военными средствами - такими как беспилотные и противодронные системы, артиллерийские снаряды, комплексные системы ПВО и другие".