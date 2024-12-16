Иран начал развёртывание новейших систем ПВО 15th Khordad для защиты ядерных центров от возможных ударов США и Израиля

Источник изображения: topwar.ru

Иран начал развертывание новейших зенитных систем рядом с ядерными центрами на фоне угрозы Израиля и США нанести по ним удары. Об этом сообщают местные ресурсы.

Новейшие системы ПВО 15th Khordad (Хордад-15) замечены вблизи иранского ядерного объекта «Шахид Ахмади Рошан» в городе Натанзе в провинции Исфахан Центрального Ирана. Таким образом Тегеран готовится к возможному удару США и Израиля, поскольку обе страны пообещали уничтожить ядерные объекты Ирана, где, по их мнению, идет обогащение урана для создания ядерной бомбы.

Пока Трамп ограничился заявлением на эту тему, он еще не вступил в должность, а вот Израиль вполне может нанести удары, поскольку отсутствие ПВО Сирии позволяет израильской авиации выйти на дальность «прямого выстрела». Прямо сейчас ВВС Израиля заняты ударами по бывшим складам, арсеналам и базам сирийской армии, но выкроить время для ударов по Ирану всегда смогут. Благо все операции по уничтожению иранских ядерных объектов уже давно разработаны.

Источник изображения: topwar.ru

Система ПВО иранской разработки 15th Khordad (15-е хордада – в память о подавленных выступлениях против шаха 5 июня 1963 г. (15 хордада 1342 г. по иранскому календарю)) была официально передана ВВС Ирана в июне 2019 года. Новая система объединена с ракетами дальнего радиуса действия «Сайян-3» и способна пеленговать различные типы целей, в том числе военные самолеты и БПЛА в радиусе 150 километров, и способна отслеживать их на расстоянии 120 километров.

Кроме того, 15th Khordad способна засекать малозаметные воздушные цели в радиусе 85 километров и сбивать их в радиусе 45 километров. Помимо прочего, новая система ПВО способна к одновременному перехвату 6 целей. Комплекс может быть развернут менее чем за 5 минут. Максимальная высота работы новой системы – 27 километров, радиус – 75.