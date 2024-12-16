Официальный представитель МИД России заявила, что НАТО и ЕС "захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи Зеленскому"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Посол Германии в России Александер Ламбсдорф, заявивший о необходимости установления мира на Украине, должен в первую очередь обратиться с данным призывом к правительству своей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если кого-то послу Ламбсдорфу и надо призывать к миру, то, в первую очередь, правительство ФРГ. Во-вторую, руководство ЕС и НАТО, которые захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи Зеленскому. Можно было бы еще призвать силы небесные, но не уверена, что покровительствующие Западу силы находятся над уровнем земли", - написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что ФРГ является одной из действующих сил конфликта на Украине. "От свержения законных властей в ходе организованных в том числе и ими майданов до поставок вооружений", - заметила она.

Кроме того, дипломат отметила, что Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия. "Как он отказывался не раз даже от украинских военнопленных, которых Россия неоднократно предлагала Киеву забрать", - продолжила она.

"Переговоры о мире заблокировала украинская сторона под нажимом Британии и США. И за прошедшие с этого момента два года никто из натовцев/еэсовцев их не разблокировал, - добавила Захарова. - Прямая ответственность за гибель людей лежит на коллективном Западе, который стимулирует поставками вооружений продолжение кровопролития".

14 июня Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Однако, как заявил 4 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящее время основания для российско-украинских переговоров отсутствуют.