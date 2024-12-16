«Внушающая угрозу сила»: в море может выйти только одна подлодка ВМС Австралии

ВМС Австралии имеют на вооружении 6 ДЭПЛ класса Collins, из которых, как ранее сообщалось в издании ABC, лишь одна в состоянии выйти в море. Причиной неудовлетворительного состояния субмарин является, в частности, коррозия как корпуса, так и торпедных аппаратов.

При этом подлодки Collins должны оставаться в строю, пока им на замену не придут ударные АПЛ, которые планируется построить в США. Однако этот проект находится под угрозой срыва.

Как указывается в исследовании института ASPI – аналитическом центре Минобороны Австралии, имеются большие риски в вопросе поставок АПЛ Соединенными Штатами, так как американское кораблестроение едва справляется с изготовлением подлодок Virginia для ВМС США и не может увеличить темпы производства, а британское занято проектом АПЛ Dreadnought и испытывает трудности с обслуживанием АПЛ Astute (по состоянию на август прошлого года ни одна из них не выполняла своих задач).

Немаловажно и то, что реактор PWR3, предназначенный для австралийских АПЛ, еще не прошел испытания. В итоге на горизонте вырисовывается длительный сбой в работе подводных сил ВМС Австралии.

Подлодки Collins должны остаться эффективной и внушающей угрозу силой до тех пор, пока не будут выведены из эксплуатации

- заявили в Минобороны.

В этих условиях в исследовании ASPI предложили вернуться к идее закупки французских АПЛ Shortfin Barracuda. В сентябре 2021 года правительство Австралии отменило сделку по ним в угоду США, что вызвало резкую критику со стороны Парижа, который назвал это «ударом в спину» и заявил о «подрыве доверия» к Канберре.