«Не выдержат 900-кг бомбу при сбросе на крышу»: ВВС США отказываются возводить укрытия для авиации

Источник изображения: topwar.ru

В новой стратегии модернизации инфраструктуры ВВС США отсутствуют какие-либо планы по строительству новых укреплённых ангаров для авиации или других средств физической защиты. Решение не выделять деньги на их возведение было принято на фоне серьёзных дебатов о том, как лучше всего обеспечить оборону военных объектов от растущих угроз со стороны беспилотников и ракет.

Министерство ВВС опубликовало документ, в котором говорится о необходимости защиты инфраструктуры от БПЛА и гиперзвуковых ракет. Для её устойчивости требуются «возможность практически мгновенного восстановления» и «эффективное энергоснабжение».

Бетон пугает наших противников так же сильно, как истребители 5-го поколения

- заявил Рави Чаудхари, помощник министра ВВС.

Однако в командовании далеко не все согласны с таким подходом. Некоторые чины полагают, что сложно найти укрытие, способное выдержать мощный удар.

Я не большой поклонник укрепления инфраструктуры. Причина этого – в появлении высокоточного оружия. Вы видели, что мы сделали с иракскими ВВС и их укрытиями для самолетов. Они не такие уж и прочные, когда вы бросаете 900-кг бомбу прямо на крышу

- отмечал в 2023 году генерал ВВС Кеннет Уилсбах, тогдашний глава Тихоокеанских ВВС.

13 конгрессменов не согласились с тем, что укрытия не обезопасят от высокоточных боеприпасов, указав, что в ходе недавних военных учений, имитирующих конфликт с Китаем из-за Тайваня, авиация США понесла 90% потерь на земле, а не в воздушном бою.

Источник изображения: topwar.ru

Однако ВВС активно внедряют концепцию распределённых операций, в соответствии с которой уязвимость авиации должна снижаться за счёт её рассредоточения, непредсказуемой передислокации по всему миру и маскировки этих перемещений для обмана противника.

Впрочем, вероятно, что отказ ВВС финансировать возведение укрытий вызвано тем, что защита авиабаз от воздушных угроз внутри страны и за рубежом возложена ещё с 1948 года на армию. Как отметил Чаудхари, «возможно, что мы захотим взять на себя некоторые из этих задач в будущем».

Я был бы не против, если бы Министерство ВВС взяло на себя полную защиту или локальную оборону авиабаз в качестве основной задачи, если бы были доступны необходимые ресурсы – человеческие, финансовые и прочие

- заявил министр ВВС Фрэнк Кендалл.

Эти распри происходят на фоне растущей угрозы со стороны БПЛА. Отдельные энтузиасты на местах уже ищут средства защиты от них. Так, на базе ВВС Сеймур Джонсон в Северной Каролине рассматривают возможность установки противодроновых сеток или других пассивных средств защиты от беспилотников.