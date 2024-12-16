Канада начинает серьезнее относиться к защите своих арктических границ, но достаточно ли этого? (The Globe And Mail, Канада)

Globe And Mail: арктическая стратегия Канады не гарантирует ей успехов в регионе

Канаде надо ускорить реализацию ее арктической политики, пишет автор статьи в The Globe And Mail. Усиление Китая, не являющегося полярным государством, вызывает тревогу у всех арктических стран за исключением России. Вопрос в том, успеет ли Канада обеспечить соблюдение своих интересов в регионе.

Маргарет Маккуэйг-Джонстон (Margaret McCuaig-Johnston)

Наконец-то канадское правительство всерьез взялось за защиту нашей арктической границы от рисков, исходящих от России и Китая. Министр иностранных дел Мелани Жоли недавно опубликовала Арктическую внешнюю политику нашей страны, в рамках которой Канада, США и другие полярные страны-члены НАТО будут совместными усилиями реализовывать меры безопасности, срывая российские и китайские попытки проникновения на Крайний Север.

Министр обороны Билл Блэр также объявил в апреле о внесении изменений в оборонную политику на 2024 год, мобилизовав 73 миллиарда долларов, которые в течение 20 лет будут вложены в оружие и технику, в безопасность и обороноспособность страны. В целях поддержки этих усилий в августе была опубликована Арктическая стратегия канадской береговой охраны.

Но будет ли этого достаточно? И как быстро удастся осуществить эти действия?

В течение многих лет внутренние отчеты федерального правительства и публикуемые канадскими экспертами доклады подтверждали усиление двойной угрозы со стороны России и Китая в канадской Арктике. При этом военные, ученые и представители руководства двух стран работали в тесном сотрудничестве. Канадские корабли обнаруживали в нашем Северо-Западном проходе китайские наблюдательные буи, которые использовались для отслеживания действий надводных кораблей, подводных лодок и береговой охраны, контроля за прохождением геологических и рыболовецких судов, наблюдения за нашим единственным исследовательским судном Louis S. St-Laurent и слежения за проходящими там судами других стран.

Усиление Китая, не являющегося полярным государством, вызывает тревогу у всех арктических стран за исключением России, которая воспользовалась возможностью усилить свою зависимость от Китая в обмен на предоставление ему доступа к российской арктической территории с целью накапливания соответствующего опыта и знаний. Теперь в регионе есть совместная научно-исследовательская лаборатория и десятки тысяч российских солдат, многие из которых участвуют в совместных учениях с Народно-освободительной армией Китая и ВМС, а также с китайской береговой охраной.

Китай реализует крупные проекты по исследованию безопасности Арктики и созданию карт морского дна. Оба проекта осуществляются в рамках 13-го пятилетнего плана Китая по науке, технологиям и инновациям. Когда его исследовательские суда идут по Северо-Западному проходу, на борту находятся два человека, связанных с Канадой: один канадский лоцман, осуществляющий проводку через наши воды, и один человек, обеспечивающий охрану дикой природы. Но есть на этих судах отсеки и помещения, куда гражданам Канады вход воспрещен. Сейчас строится третье китайское арктическое исследовательское судно, а в следующем году будет спущена на воду атомная ударная подводная лодка Arctic Shang3. Однако новейшая атомная ударная подводная лодка Китая, первая из класса Zhou, затонула у пирса недалеко от Уханя прошлой весной во время строительства.

У Оттавы есть новая концепция под названием "Североамериканская Арктика", которая должна связать Канаду и США общим подходом к работе с другими арктическими странами, но без России. С этой целью новый канадский посол в Арктике будет тесно сотрудничать с послом США в Арктике Майклом Сфрагой. Новые консульства будут открыты в Анкоридже на Аляске и в Нууке в Гренландии. Решаются вопросы юрисдикции в море Бофорта.

По мере таяния льдов будут увеличиваться морские перевозки через канадские территориальные воды, что сопряжено со значительным риском для судов, поскольку айсберги и льдины станут более подвижными. Это создаст риски для канадской и американской береговой охраны и ВМС, которые будут отвечать за проведение аварийно-спасательных работ. Поэтому крайне важно, чтобы другие страны запрашивали разрешение на проход по этим водам. Нам также необходимо оптимизировать закупки, чтобы мы могли расширить свое присутствие в регионе.

Китай будет все активнее требовать доступа к нашим критически важным минералам и к добыче полезных ископаемых в целом, поскольку он надеется на создание в Арктике своего порта. Министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань решительно сдерживает приток китайских инвестиций в Арктику, но их надо полностью прекратить. Зачем открывать наши шахты для Китая, если он закрывает другим странам доступ к своим собственным критически важным минералам? Арктическая внешняя политика также предусматривает сотрудничество со странами-единомышленницами в сфере безопасности исследований. Пекин годами пытался получить доступ к нашим исследовательским материалам по Арктике. Но этот поезд ушел.

При разработке Арктической внешней политики были проведены обширные консультации с северными и коренными народами, которые активно участвовали в ее составлении. Одним из скрытых сокровищ документа является инициатива проведения оплачиваемых стажировок для молодежи северных коренных народов вблизи мест проживания их общин. Это критически важный вклад в их будущее, помогающий им развиваться и напрямую участвовать в арктической дипломатии.

В Арктике живет четыре миллиона человек, и 150 000 из них — граждане Канады. Три новые стратегии в области обороны, береговой охраны и по вопросам Арктики будут обеспечивать их интересы безопасности, а также содействовать торговле и сотрудничеству с другими арктическими странами. Безопасная Арктика поможет защитить наши ресурсы, нашу юрисдикцию и наше будущее. Но мы должны ускорить реализацию своей арктической политики.