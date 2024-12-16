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Военное обозрение

«Повлиял опыт боёв Су-57 на Украине»: в зарубежной прессе оценили разработку нашлемной системы прицеливания для истребителя

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Источник изображения: topwar.ru

Россия разработала нашлемную систему целеуказания (НСЦ), которая призвана существенно упростить управление движением и огнём самолёта Су-57.

Ожидается, что это позволит сократить технологический разрыв между российскими истребителями 5-го поколения и американскими аналогами F-35 и F-22, а также китайским J-20

- говорится в зарубежном издании Defence Security Asia.

НСЦ предусматривает отображение важной информации непосредственно на козырьке шлема и даёт возможность управлять самолетом и приданным ему оружием с помощью взгляда. Например, куда смотрит летчик, туда и движется ракета.

США, ряд западных стран и Израиль уже на протяжении многих лет используют продвинутые НСЦ (например, Mounted Display System Gen III), подобные тем, что только создала российская оборонка. Появление аналога в РФ в западной прессе оценивается как «качественный скачок» в оснащении летчиков.

Не исключено, что на решение о внедрении нашлемной системы наведения повлиял опыт эксплуатации истребителя Су-57 на украинском поле боя, где этот самолет прошел гораздо более интенсивные боевые испытания, чем любой другой аналог его поколения

- отмечается в прессе.

Как указывается, Су-57 активно выполнял задачи по уничтожению систем ПВО противника, вёл воздушные бои в хорошо прикрытом зенитными средствами пространстве неприятеля, а также наносил высокоточные удары.

По словам автора, на внедрение НСЦ могли повлиять и совместные учения с китайскими истребителями, в том числе с J-20.

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