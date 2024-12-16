Уговоры, мольба и лесть: как Украина пытается убедить Трампа (The New York Times, США)

NYT: Киев предлагает Трампу сделку по добыче редкоземельных минералов на Украине

Зеленский готов на всё, чтобы склонить избранного президента США на свою сторону, пишет NYT. Он не гнушается ради этого ни лести, ни торга, ни уговоров. Так, именно Трампу Киев пообещал доступ к критически важным месторождениям минералов в украинских недрах.

Мее Констан

От отчаянных попыток дипломатии до лести в самых причудливых формах — украинские чиновники делают всё возможное, чтобы привлечь избранного президента Дональда Трампа на свою сторону и укрепить свои позиции в конфликте с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский проехал на прошлых выходных аж 2 500 километров в надежде встретиться с Трампом в Париже. (Ему это удалось.) Украинские лидеры отложили подписание важнейшего соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых с США, чтобы сразу же после вступления в должность Трамп записал эту заслугу на свой счет. (Заметим: вместо президента Байдена.) Один украинский законодатель даже выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.

“Судьба Украины зависит от Трампа”, — пояснил законодатель Александр Мережко. Он сказал, что в ноябре предложил кандидатуру Трампа спонтанно, поддавшись его обещанию принести мир на Украину, а также в знак благодарности за разрешение продать Киеву противотанковые ракеты Javelin на первом президентском сроке. “Мы должны ценить то, что он для нас сделал. Мы должны быть ему благодарны”, — считает Мережко.

После ноябрьских выборов украинцы неоднократно пытались донести свои доводы до избранного президента, который, как известно, скептически относится не только к дальнейшей поддержке военных усилий Киева, но и к Зеленскому лично. Недавно Трамп заявил французскому журналу Paris Match, что прекращение конфликта на Украине станет его ведущим внешнеполитическим приоритетом после инаугурации в следующем месяце. Он пообещал, что попытается начать мирные переговоры, как только вступит в должность.

Со сдачей позиций ВСУ на востоке Украины и избранием Трампа риторика Зеленского заметно изменилась. С некоторых пор он рассуждает о готовности Украины к переговорам — вплоть до того, чтобы уступить России занятые территории на востоке, дабы впоследствии вернуть их дипломатическим путем. Это замышляется как сигнал для внешнеполитической команды Трампа: дескать, украинский лидер адекватнее, чем то и дело бряцающий ядерным оружием президент России Владимир Путин.

“Они хотят застолбить за собой место на радаре новой администрации США, — сказала директор аналитического центра “Новая Европа” Алена Гетманчук. — Они пытаются завязать контакты и навести мосты”.

Пожалуй, самую дерзкую попытку украинские чиновники предприняли, узнав, что Трамп в прошлую субботу планировал прибыть в Париж на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери.

Сначала они обратились за помощью в администрацию президента Франции, чтобы организовать встречу между Зеленским и Трампом, сообщил один французский чиновник на условиях анонимности. Затем, без каких-либо гарантий встречи, команда Зеленского сама отправилась в Париж, проведя при этом немало часов в пути на поезде и самолете.

Встреча была подтверждена как раз перед тем, как Трамп явился в Елисейский дворец на переговоры с президентом Франции. Менее чем через час к ним присоединился Зеленский. Беседа трех мужчин должна была продлиться четверть часа, но продолжалась втрое дольше.

“Трамп, как всегда, решителен, — написал Зеленский вскоре после этого в социальных сетях, опубликовав фотографию рукопожатия с избранным президентом под золочеными сводами и люстрами дворца. — Я ему благодарен”.

Во вторник Зеленский прибавил еще каплю лести и написал, что сказал Трампу, будто Путин “боится только его — и, возможно, Китая”.

Кроме того, чтобы достучаться до избранного президента, влиятельный глава администрации Зеленского в декабре отправился в Вашингтон на встречу с членами команды Трампа.

С тех пор как Россия ввела на Украину войска в феврале 2022 года, США были крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву и предоставили вооружений на сумму свыше 62 миллиардов долларов. Байден стал одним из главных заступников Украины на международной арене. Но сейчас военные перспективы Киева кажутся туманными. Россия заняла порядка 20% страны и неустанно продвигается вперед на востоке, отвоёвывая новые территории. ВСУ же тем временем не в состоянии набрать и подготовить достаточно новобранцев.

В ходе кампании Трамп обещал закончить конфликт за 24 часа. Как именно он это сделает, он не уточнил. Но, учитывая его давний скепсис насчет помощи Украине, должностные лица в Киеве опасаются, что он просто перекроет кран денег и оружия и попытается навязать урегулирование на условиях, выгодных Москве.

Контуры плана Трампа мог наметить Кит Келлог — бывший советник по национальной безопасности, которого избранный президент назначил специальным посланником по Украине и России. В исследовательской работе, опубликованной в апреле трампистским аналитическим центром “Америка превыше всего”, Келлогг предложил сочетать мирные переговоры между Киевом и Москвой с решительными мерами. Если в них откажется участвовать Киев, США перекроют ему поддержку, а если Москва — США, наоборот, откроют кран с военной помощью еще больше.

У Трампа вообще сложные отношения с Зеленским. Их первый телефонный разговор в 2019 году, когда Трамп попросил украинского президента провести расследование в отношении Байдена, стоил ему первого импичмента. Следующий телефонный разговор состоится лишь в минувшем июле.

Команда Зеленского рассчитывает, что Путин не готов к добросовестным переговорам, — вопреки уверениям его помощников, говорят аналитики.

“Они пытаются внушить Трампу и его команде: не намерен вести переговоры как раз Путин, а не Зеленский, — сказала Гетманчук. — Поэтому отчасти украинская тактика сводится к тому, чтобы донести мысль: Киев настроен конструктивно и смотрит на вещи реально”.

Киевские чиновники и бизнесмены также попытались воспользоваться падкостью Трампа на выгодные соглашения, рекламируя богатство украинских недр. Они прельщают США ресурсами для тех отраслей промышленности, которые Трамп как раз намерен развивать.

По данным ведущей частной инвестиционной компании Украины Horizon Capital, в стране имеются месторождения 20 ключевых минералов, включая кобальт и графит, а их совокупные запасы оцениваются в 11,5 триллиона долларов. В стране находится треть разведанных европейских запасов лития — важнейшего материала для аккумуляторных батарей. Им может заинтересоваться союзник Трампа Илон Маск для производства электромобилей.

Украина планировала подписать соглашение о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых еще с администрацией Байдена. Однако киевские власти, по словам официальных лиц с обеих сторон, дважды откладывали подписание. Возможно, это говорит о том, что Киев выжидает, пока в должность не вступит Трамп, чтобы подать сделку как одну из первых побед его администрации.

“Это конфликт из-за денег, — в ноябре заявил телеканалу Fox News сенатор Линдси Грэм*, республиканец из Южной Каролины и союзник Трампа. — Поэтому Дональд Трамп намерен заключить соглашение, чтобы вернуть наши деньги и обогатить нас редкоземельными металлами. Эта сделка выгодна и Украине, и нам, и она принесет мир”.

Судя по некоторым признакам, подспудная работа Киева не прошла впустую. В воскресенье, на следующий день после встречи с Зеленским, Трамп написал в социальных сетях, что Зеленский и Украина “хотели бы договориться и остановить безумие”.

Но, по другим признакам, Трамп всё же перестраховывается. Так, в передаче телеканала NBC “Встреча с прессой” он заявил, что готов сократить военную помощь Украине.

Один из самых острых моментов в этих дискуссиях — настойчивое требование Зеленского предоставить Украине членство в НАТО. Едва ли оно найдет отклик у Трампа, который скептически относится к самому альянсу и знает, что Путин считает членство Украины невозможным. Келлог предлагает союзникам Киева отложить принятие Украины в альянс на длительный период, чтобы усадить Путина за стол переговоров.

Однако несмотря на всю браваду Трампа, многие украинцы искренне надеются, что он положит конец конфликту на приемлемых условиях. Недавний опрос центра “Новая Европа” показал, что Трампу доверяют 44% украинцев — больше, чем в любой другой европейской стране, включая протрамповскую Венгрию.

Отчасти эта поддержка, объясняет Гетманчук, — следствие разочарования украинцев из-за того, что Байден осторожничает с военной помощью. Некоторые украинцы даже называют Байдена “КМП” — аббревиатурой от выражения “как мертвому припарки”. Обещание Трампа прекратить боевые действия нашло живой отклик у украинцев, которые всё активнее выступают за мирные переговоры, хотя и по-прежнему не готовы поступаться территорией.

Посетители киевского кафе Trump White Coffee Bar (одного из двух столичных заведений, названных в честь Трампа) хотели бы, чтобы он выполнил свое предвыборное обещание.

“Надеюсь, что Трамп сделает то, что обещал, и на Украине наступит мир, — сказала 25-летняя агент по недвижимости Юлия Лымич. — Это главное желание украинцев. Мне очень жаль ребят, которые уже не вернутся. У меня у самой есть и друзья, которые погибли, и те, что еще на фронте. Мой собственный парень воюет. Я хочу, чтобы они все вернулись домой”.

Авторы: Констан Мее (Constant Méheut), Ким Баркер (Kim Barker), Мария Вареникова (Maria Varenikova).

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.