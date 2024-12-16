Эрдоган «пообещал» включить в состав Турции Дамаск, Алеппо и другие сирийские территории

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Заявление, которое сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая вчера на съезде однопартийцев в провинции Сакарья, заставило многих заволноваться.
Как сообщали некоторые СМИ, турецкий лидер на этом выступлении якобы пообещал, что сирийские города Дамаск, Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка войдут в состав Турции, как это было до Первой мировой войны.
- приводили слова Эрдогана некоторые журналисты, утверждая, что президент Турции хочет пересмотреть итоги Первой мировой войны.
Однако позже в турецких СМИ появились сообщения о том, что слова Эрдогана об Алеппо и Дамаске были неправильно поняты в зарубежных СМИ из-за ошибок перевода.
Они пишут, что сказанное президентом Эрдоганом в своем выступлении на съезде Партии справедливости и развития (ПСР) звучало следующим образом:
Как бы там ни было, турецкие войска незаконно находятся на территории Сирии уже много лет.