Эрдоган «пообещал» включить в состав Турции Дамаск, Алеппо и другие сирийские территории

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Заявление, которое сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая вчера на съезде однопартийцев в провинции Сакарья, заставило многих заволноваться.

Как сообщали некоторые СМИ, турецкий лидер на этом выступлении якобы пообещал, что сирийские города Дамаск, Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка войдут в состав Турции, как это было до Первой мировой войны.

Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа (турецкие города)

- приводили слова Эрдогана некоторые журналисты, утверждая, что президент Турции хочет пересмотреть итоги Первой мировой войны.

Однако позже в турецких СМИ появились сообщения о том, что слова Эрдогана об Алеппо и Дамаске были неправильно поняты в зарубежных СМИ из-за ошибок перевода.

Они пишут, что сказанное президентом Эрдоганом в своем выступлении на съезде Партии справедливости и развития (ПСР) звучало следующим образом:

Если бы Первая мировая война не переопределяла границы в нашем регионе, скорее всего, города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск, Ракка, были бы нашими провинциями, так же как и Антеп, Хатай и Урфа

Как бы там ни было, турецкие войска незаконно находятся на территории Сирии уже много лет.