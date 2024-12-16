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Интерфакс-АВН

Мантуров: РФ анализирует всю номенклатуру на предмет целесообразности экспорта, ограничения должны быть обоснованными

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Решение об ограничении экспорта той или иной продукции, по аналогии с обогащенным ураном, должно учитывать как степень воздействия на внешние рынки, так и возможные последствия для российских предприятий и регионов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров "Интерфаксу" в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"Это зависит от того, во-первых, насколько они (ограничения - ИФ) чувствительны для внешних рынков, потому что (....) что-то можно быстро восстановить, что-то нам самим невыгодно закрывать, потому что это и моногорода, и предприятия, и в бюджеты регионов поступления. Поэтому все должно быть всегда разумным в принятии решений", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, изучает ли сейчас РФ возможность введения новых ограничений на экспорт стратегического сырья, первый замглавы правительства отметил, что анализ целесообразности поставок за рубеж той или иной продукции - рутинная деятельность, проводимая, в том числе, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

"Для этого есть комиссия ФСТЭК, которая рассматривает вообще изначально экспортную номенклатуру для принятия последующего решения. Поэтому это не то, что кто-то сидит и думает, чтобы закрыть или открыть. Наоборот мы изначально должны рассматривать все на предмет экспорта", - пояснил Мантуров.

В качестве примера он привел ограничения на вывоз за пределы РФ оборудования, в том числе, для обслуживания и ремонта, введенные с февраля 2022 года "имея в виду, чтобы ничего лишнего не вывезти".

Как сообщалось, в сентябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряда других, при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ. "Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья - по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. (...) Посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, - к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать", - сказал глава государства на совещании с членами кабмина.

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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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