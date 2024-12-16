Премьер-министр Финляндии встретился с журналистами Nikkei. О перемирии и перспективах переговорах России и Украины (Nikkei Asian Review, Япония)

Премьер Финляндии: важно не позволить России одержать победу на переговорах

Важно не позволить Путину одержать победу на переговорах, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Nikkei. По его словам, важно первым делом остановить боевые действия. Отказ от возвращения территорий — решение украинского народа.

Нихон Кэйдзай Симбун (瀬能繁)

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо дал эксклюзивное интервью газете Nikkei. На вопрос о перспективах завершения конфликта на Украине ответил, что до этого еще далеко. Прежде всего нужно остановить боевые действия.

9–12 декабря состоялся визит Орпо в Японию, в ходе которого он встретился и обсудил вопросы безопасности с премьер-министром Исиба Сигеру, выступил с лекциями о стратегиях по сокращению выбросов углерода в Токио и Киото. Восьмого ноября в резиденции премьер-министра в Хельсинки состоялось интервью газете Nikkei.

В Европе растет настороженность по отношению к Китаю. По этому поводу Орпо отметил, что глупо пытаться изолировать Пекин от международного сообщества. Нужно сохранять торговые отношения, избавляясь от опасной зависимости в области минеральных ресурсов и комплектующих. При этом Китай должен понимать, что любая военная помощь России навредит его отношениям с Евросоюзом.

На вопрос о беспорядках в Южной Корее Орпо ответил: "Корея является важным партнером для Японии, Финляндии и других западных стран. Я очень надеюсь, что будет найдено демократическое решение существующей ситуации.

Седьмого декабря в Париже состоялась встреча Зеленского, Макрона и Трампа. От команды избранного президента США поступают предложения о перемирии, по условиям которого Украина отложит обсуждение вступления в НАТО, а по линии соприкосновения будет создана демилитаризованная зона. "Важно не позволить Путину одержать победу на переговорах. В нашей истории есть опыт вынужденной потери территорий после войны с СССР", — заявил политик.

По его словам, вопрос о том, следует ли Украине отказаться от идеи восстановления контроля над территориями, "очень сложный, и на него может ответить только украинский народ".

Финляндия изменила свою нейтральную политику, которой придерживалась много лет, после того как разгорелся украинский конфликт. В апреле 2024 года мы вступили в НАТО. Соседняя Швеция присоединилась к НАТО в марте.

Военное сотрудничество России и Северной Кореи, безусловно оказывает сильное влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе и Японию. Орпо подчеркнул: "Сейчас мы наблюдаем сотрудничество Китая, России, Северной Кореи и Ирана, поэтому глобальный демократический лагерь должен активизировать свое сотрудничество".

Он охарактеризовал Японию как "партнера, разделяющего общие ценности", и заявил: "Крайне важно укреплять партнерские отношения не только в торговле, но и в области безопасности, в частности в рамках предстоящего визита в Японию".

В прошлом году коалиционное правительство Финляндии под руководством Орпо подписало программный документ, в котором Япония наряду с Австралией, Южной Кореей и Канадой названа страной, с которой нужно укреплять сотрудничество.