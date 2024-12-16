Отношения РФ и Южной Кореи подошли к точке невозврата, но существует перспектива восстановления - российский посол

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Отношения России и Южной Кореи заметно ухудшились и подошли вплотную к точке невозврата, которой стало бы решение о прямых поставках Украине летального оружия, однако существует перспектива восстановления связей, заявил посол РФ Георгий Зиновьев в субботу.

"Что касается наших двусторонних отношений, то в последнее время мы, к сожалению, наблюдаем их заметное ухудшение. Можно сказать, они вплотную подошли к точке невозврата, которой стало бы решение о прямых поставках киевскому режиму летального оружия", - приводятся слова Зиновьева в телеграм-канале посольства РФ в Южной Корее.

Так российский посол ответил на вопрос СМИ о том, как вынесение Национальным собранием Республики Кореи решения об импичменте президента Юн Сок Ёля может сказаться на отношениях Москвы и Сеула.

По словам Зиновьева, к счастью, в Сеуле не перешли эту "красную линию", что сохраняет возможности для стабилизации и в перспективе восстановления связей между странами.

"Надеюсь, что драматические события, происходящие во внутриполитической жизни Республики Корея, в конечном итоге будут этому не препятствовать, а, наоборот, способствовать", - отметил российский дипломат.

Он также подчеркнул, что прошедшее в субботу голосование парламента еще не ставит точку в вопросе об импичменте главы государства. Зиновьев пояснил, что импичмент состоится в том в случае, если Конституционный суд, который будет некоторое время изучать данный вопрос, большинством голосов вынесет вердикт, утверждающий его.