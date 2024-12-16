Европа в срочном порядке готовит сценарий для Украины в преддверии возвращения Трампа (El País, Испания)

El País: Европа активно готовится к переговорам между Россией и Украиной

Европа активно готовится к переговорам между Россией и Украиной, пишет El País. По мнению автора, повышенная дипломатическая активность связана с победой Трампа на выборах и предполагает ускоренную подготовку к послевоенному сценарию на Украине.

Марк Бассетс (Marc Bassets) — корреспондент EL PAÍS в Париже, ранее работал в Вашингтоне. Работает в EL PAÍS с 2014 года. До этого работал в La Vanguardia в Брюсселе, Берлине, Нью-Йорке и Вашингтоне. Автор книги "Американская осень" (издательство Elba, 2017).

Все больше встреч проводится по вопросам подготовки к предполагаемым переговорам о прекращении конфликта. Лидеры ЕС обсуждают увеличение военной помощи и возможное присутствие международных военных сил

Начался обратный отсчет. Дональд Трамп вернется в Белый дом 20 января и постарается как можно скорее решить судьбу Украины. Его европейские партнеры также готовятся к периоду, полному рисков и неопределенности. Проводится все больше саммитов, встреч министров и совещаний для подготовки возможных переговоров и разработки сценариев разрешения российско-украинского конфликта.

Что делать? Этот вопрос витал в четверг на встрече министров иностранных дел крупных стран ЕС с их украинскими и британскими коллегами в Берлине, а также на встрече в Варшаве между польским премьер-министром Дональдом Туском и французским президентом Эммануэлем Макроном. Каков же ответ? Нужны двойные гарантии. Во-первых, "мир не будет заключен за спиной украинцев", как пообещала представитель принимающей стороны на встрече в Берлине Анналена Бербок. Во-вторых, по ее словам, Украине потребуются "долгосрочные гарантии безопасности".

Эти встречи проходят в Европе в преддверии зимы, которая может оказаться решающей для Украины, а также в преддверии инаугурации Трампа, который уже заявлял о своем намерении решить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о конфликте на Украине "за 24 часа". Теперь он снова грозится оставить партнеров по НАТО без защиты, "если они не заплатят по счетам", то есть если они не увеличат расходы на оборону и снизят зависимость от американской помощи.

Макрон, позиции которого ослаблены в связи с политическим кризисом во Франции, уже встретился на выходных с Трампом и Владимиром Зеленским в Париже. В четверг он нашел время для поездки в Варшаву, чтобы встретиться с Туском, бывшим председателем Европейского совета и главой Польши, военные расходы которой могут достичь 4,7% ВВП к 2025 году. В то же время проводятся встречи в новых форматах, например, собрание министров иностранных дел стран ЕС на живописной вилле Борзиг рядом с Тегельским озером в Берлине. В эту передовую группу Европы, встреча которой проходила в ноябре в Варшаве, входят Германия, Франция, Польша, Италия и Испания, а также Великобритания, которая вновь присоединилась к странам ЕС в вопросах военного сотрудничества. На встрече также присутствовали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы увеличим военную, экономическую и финансовую помощь Украине, включая привлечение дополнительных средств со стороны Европы. Мы обязуемся предоставить Украине твердые гарантии безопасности, включая надежную долгосрочную военную и финансовую поддержку", — говорится в совместном заявлении министров.

На дипломатических форумах и саммитах обсуждаются меры по военному усилению Украины в преддверии мирных переговоров и возможные условия для того, чтобы Россия не напала на Украину в будущем. Зеленский заявил, что членство в НАТО станет гарантией для его страны в случае заключения соглашения, предполагающего территориальные уступки, но США и Германия не хотят официально приглашать Киев вступить в Атлантический альянс.

Рассматривается возможность отправки европейских миротворческих сил, численность которых, по оценкам некоторых аналитиков, может достигать 40 тысяч военнослужащих. Идея размещения европейских войск на украинской территории напоминает о февральском предложении Макрона по поводу отправки на Украину военных инструкторов, которое сбило с толку многих его партнеров.

"Честно говоря, мы можем обсудить предложение Эммануэля", — сказал Зеленский на этой неделе в своем выступлении в Киеве на встрече с лидером немецких христианских демократов Фридрихом Мерцем, возможным фаворитом на февральских выборах в Германии. По словам главы киевского режима, это может стать гарантией безопасности для Украины в ожидании вступления в НАТО. Хотя министр иностранных дел Германии Бербок не отрицала данное предложение, ни канцлер Олаф Шольц, ни сам Мерц не считают, что сейчас подходящее время для его обсуждения.

"Прежде чем осуществлять миротворческую миссию, нам нужен мир на Украине, а для этого Россия должна прекратить обстрелы", — сказала глава европейской дипломатии Каллас.

"Это не главный вопрос на данный момент, — заявил в Берлине министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. — Главный вопрос на данный момент заключается в том, как получить помощь, которая была бы стабильной с точки зрения поставок и финансирования".

Имя Трампа не фигурирует в итоговом заявлении встречи в Берлине. В своих публичных заявлениях в Варшаве министры также редко его упоминали. Однако победа Трампа объясняет повышенную дипломатическую активность в эти дни и предполагает ускоренную подготовку к возможному послевоенному сценарию на Украине, а также планы по созданию европейского оборонного фонда в 500 миллиардов евро. В Европе уже готовятся к 20 января, когда новый президент вернется в Вашингтон, а также к событиям, которые за этим последуют.