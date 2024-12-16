Глава Центрального командования ВС США обсудил в Израиле угрозы на Ближнем Востоке - CENTOM

Вашингтон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава Центрального командования ВС США (CENTOM) Майкл Курилла в ходе визита в Израиль обсудил с израильским военным руководством вопросы региональной безопасности, включая Сирию.

"Лидеры обсудили ряд вопросов региональной безопасности, включая текущую ситуацию в Сирии и готовность к другим стратегическим и региональным угрозам", - говорится заявлении командования.

Курилла 11-13 декабря посетил Израиль по приглашению начальника штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. Кроме переговоров с ним он также встретился с министром обороны Исраэлем Кацем, командующим Северным командованием Ори Гордином, командующим ВВС Томаром Баром.

Кроме того, глава CENTCOM посетил штаб Северного командования, "чтобы получить более глубокое представление о текущей ситуации в Ливане и продолжающихся усилиях по обеспечению прочного прекращения боевых действий между Израилем и Ливаном".

Он в очередной раз заявил о прочном военном партнерстве между США и Израилем.