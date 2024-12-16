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Интерфакс-АВН

Блинкен попросил Ирак оказать содействие в предотвращении попадания иранского оружия в Сирию - СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo/ Alberto Pezzali, Pool

Вашингтон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мохаммедом аль-Судани попросил принять меры по предотвращению транзита Ираном оружия в Сирию через иракскую территорию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

"Блинкен воспользовался необъявленной остановкой в Багдаде, чтобы попросить премьер-министра Ирака помешать Ирану поставлять оружие или другое оборудование через территорию страны в Сирию", - говорится в сообщении.

По словам источника агентства, который сопровождает госсекретаря в поездке по Ближнему Востоку, Блинкен подчеркнул, что ситуация в Сирии остается нестабильной, и Вашингтон не хочет, чтобы какое-либо оружие, попав в страну, было использовано для еще более серьезной дестабилизации.

Блинкен также попросил Аль-Судани "расправиться с поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками ополченцев в Ираке, которые время от времени нападают на американские войска, дислоцированные в стране", пишет Bloomberg.

Как ранее сообщил Госдепартамент США, Блинкен на встрече заявил о необходимости урегулирования ситуации в Сирии и создания гражданского правительства.

"Госсекретарь подтвердил поддержку Соединенными Штатами политического процесса в Сирии, который приведет к формированию инклюзивного и представительного гражданского правительства", - говорится в заявлении Госдепа.

По словам Блинкена, власти переходного периода, а также будущее правительство Сирии должны "выполнять четкие обязательства по соблюдению прав человека", повторил призыв содействовать поставкам гуманитарной помощи сирийскому народу и не допустить использования страны в качестве базы для террористической активности или создания угрозы для соседних государств.

Вечером в пятницу стало известно, что Блинкен в рамках турне по Ближнему Востоку прибыл в Ирак с необъявленным визитом.

Ранее в пятницу американский госсекретарь провел встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Основной темой этих встреч стала нормализация ситуации в Сирии.

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