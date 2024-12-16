Киев "ждут большие проблемы", отметил журнал

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине завершится поражением Киева в 2026 году, если США прекратят поддерживать украинские власти. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Affairs.

Как отмечается, без американской помощи Киев "ждут большие проблемы". К 2026 году Украина останется без противовоздушной обороны, а армия страны "рухнет к концу года", подчеркивается в статье.

"Без поддержки США <...> у Киева закончится оружие <...>. Другими словами, Москва однозначно будет победителем", - указывает автор материала.

Ранее газета The New York Times утверждала, что конфликт на Украине закончится, скорее всего, в 2025 году.

14 июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия РФ и честного диалога с ней невозможен. Также Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.