«Низкие полёты приводят к потерям в авиации ВСУ»: американская компания предлагает бороться с угрозами с помощью системы РЭБ Viper Shield

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Украинский конфликт показал, что средства радиоэлектронной борьбы, особенно в воздушной сфере, сегодня незаменимы. Данное мнение на страницах издания Defence24 выразил Трэвис Рул, отвечающий за новую систему РЭБ Viper Shield в американской компании L3Harris:

Цифровая система, которая может реагировать на современные угрозы и блокировать их, имеет важное значение. Сегодня у украинцев этого нет, и можно увидеть, как они пытаются обойти эту проблему. Летают низко, рискованно. Однако это приводит к потерям [в авиации ВСУ].

Компания предлагает устанавливать Viper Shield внутри фюзеляжа (с минимальными изменениями планера) в рамках модернизации истребителя F-16 версий C/D, Block 70/72, Viper. Новая система РЭБ за счёт перехода от аналогового интерфейса к цифровому сократит время обнаружения угроз, а благодаря автоматическим идентификации и реагированию может самостоятельно отвечать на них или, в зависимости от настроек, предоставлять лётчику информацию о приоритетных целях.

В настоящее время ведётся установка Viper Shield на два F-16, ожидается начало в ближайшее время первых лётных испытаний, которые продлятся 12-18 месяцев. К концу 2025 года планируется развернуть полномасштабное производство и начать поставки системы производителю F-16 концерну Lockheed Martin. Предполагается, что Viper Shield будет установлен на действующие самолёты и поступит на вооружение в 2026 году.

Теоретически возможна установка Viper Shield на другие самолёты, но это потребует дополнительной работы. Также система РЭБ может размещаться на борту в виде контейнера [на пилонах] – «самый дешёвый вариант для F-16».