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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев констатировал, что если Украина надеется сохранить свою государственность и остаться на политической карте мира, Киеву следует прекратить противопоставлять себя всему русскому.

В своей статье для журнала «Международная жизнь» Медведев также отметил, что русские и украинцы являются одним народом и любые попытки вбить клин между нами являются преступными и абсолютно несостоятельными с исторической точки зрения. Зампред Совбеза РФ напомнил, что в разные периоды истории всякие выговские, мазепы, скоропадские и бандеры уже разбивали свои головы об общерусскую стену. Он также выразил уверенность, что так будет и сейчас.

Медведев добавил, что настоящий язык общения на землях, в настоящее время занимаемых так называемой Украиной, исторически был намного ближе к русскому языку, чем «выхолощенная» нынешняя «мова». Попытки киевского режима подчеркнуть антагонизм украинского языка русскому намеренно разрывают ткань многовековых традиций. Зампред Совбеза убежден, что Россия должна помочь жителям исторических регионов Малороссии и Новороссии построить Украину, не подверженную губительному мороку «украинства».

По мнению Медведева, возвращение в состав России ее исторических земель в Донбассе и Новороссии не более «преступно», чем произошедшее в 1990 году объединение ФРГ и ГДР. Зампред Совбеза напомнил, что фактически никакого «объединения» Германии не было, а было фактическое поглощение ГДР соседним государством без проведения референдумов, создания единой армии и общей конституции.