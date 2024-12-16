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Власти Латвии считают, что продолжение поставок киевскому режиму дальнобойных ракет может способствовать завершению конфликта на Украине. По крайней мере, глава внешнеполитического ведомства страны Байба Браже в эфире местного телеканала выразила уверенность, что удары дальнобойным оружием по России приведут к миру.

С её слов, предоставление Киеву оружия дальнего радиуса действия позволит украинской армии наносить удары по военным объектам ВС РФ в глубоком тылу. В итоге, как считает глава МИД Латвии, это лишит ВС РФ возможности атаковать и выровняет положение на поле боя.

Сказать, что заявление Браже звучит абсурдно, значит не сказать ничего.

Напомним, что США уже разрешили Киеву наносить удары своими тактическими ракетами ATACMS по российской территории. Это привело к боевому «испытанию» ВС РФ новейшей ракеты среднего радиуса действия «Орешник» по территории завода «Южмаш» в Днепропетровске.

Между тем, не осознав последствий подобных действий, ВСУ на днях снова обстреляли российскую территорию американскими ракетами. В ответ ВС РФ сегодня нанесли одну из самых массированных воздушных атак по объектам противника в глубоком тылу на Украине.

Таким образом, использование западного дальнобоя не только не «выравнивает» положение на фронте, но и значительно ухудшает его для боевиков киевского режима, вопреки рассуждениям Браже.

Кроме того, в данном случае нужно обратить внимание на то, кто предлагает поставлять Киеву дальнобойное оружие для ударов по России. Это всё, что нужно знать о европейской «дипломатии». Хотя, после заявлений бывшего главы евродипломатии Жозепа Борреля и сменившей его на этом посту экс-премьера Эстонии Кайе Каллас особо удивляться нечему.