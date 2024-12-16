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Администрация Байдена наращивает поставки на Украину, а Трамп раскритиковал разрешение бить по России американским оружием (CNN, США)

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Американский и украинский флаги развеваются на ветру возле Капитолия во вторник, 23 апреля 2024 года, в Вашингтоне.
Американский и украинский флаги развеваются на ветру возле Капитолия во вторник, 23 апреля 2024 года, в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Mariam Zuhaib

CNN: администрация Байдена передаст Киеву партию оружия на полмиллиарда долларов

Администрация США наращивает поставки оружия на Украину, чтобы успеть отправить Киеву ранее обещанные ракеты, бронетехнику и артиллерию до того, как Байден покинет свой пост, сообщает CNN. Общая стоимость передаваемой партии оценивается в 500 миллионов долларов.

Дженнифер Ханслер (Jennifer Hansler), Хейли Брицки (Haley Britzky)

Администрация Байдена резко наращивает поставки оружия на Украину в последние дни своего пребывания у власти, чтобы скоординированными усилиями заложить прочную основу для дальнейшей борьбы Киева в 2025 году, заявил ее высокопоставленный представитель.

Этот шаг идет вразрез с действиями новой администрации: избранный президент Дональд Трамп резко раскритиковал недавнее разрешение ВСУ бить предоставленным США оружием по территории России в интервью журналу Time в четверг.

В рамках своего последнего шага в поддержку Украины администрация Байдена в четверг вечером объявила о пакете помощи в размере 500 миллионов долларов. Эти вооружения будут изъяты из запасов армии США.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил CNN, что администрация вкладывает ресурсы, чтобы передать ранее обещанное Украине оружие в руки Киева до того, как Байден покинет свой пост.

“Министерство обороны предпринимает исторические усилия по доставке огромного количества оружия на Украину в течение следующих пяти недель, — сказал высокопоставленный представитель администрации. — С настоящего момента и до середины января мы доставим на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства”.

Межведомственные усилия по доставке оружия возглавляет советник по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщил высокопоставленный чиновник. В ноябре Салливан велел министру обороны Ллойду Остину от имени президента ускорить поставки бронетехники, ракет, артиллерии и другого оружия на Украину. Пентагон уже осуществляет перевозки морем и по воздуху, чтобы уложиться в срок.

Салливан только что проинформировал главу администрации президента Украины Андрея Ермака о морских и воздушных перевозках, сообщил осведомленный источник. Директор Совета национальной безопасности по Украине Дэвид Шимер также координирует свою работу с Пентагоном.

Новые поставки на Украину не изменили ситуацию принципиальным образом, поскольку на территории страны по-прежнему нет американских войск, пояснил осведомленный источник, а оружие перевозится через Европу так же, как и на протяжении всего конфликта. Однако резкий рост поставок предусматривает значительное количество авиарейсов и морских судов.

Между тем в интервью Time, взятом в конце ноября, но опубликованном лишь в четверг с избранием Трампа "Человеком года", журналисты поинтересовались, как избранный президент будет поддерживать Украину после вступления в должность. Он ответил, что “категорически” не согласен с решением администрации Байдена позволить Украине бить по территории России предоставленным США оружием.

“Мы просто обостряем этот конфликт и усугубляем его, — сказал Трамп. — Нельзя было этого допускать. Теперь они используют не только ракеты, но и другие виды оружия. И я считаю, что это очень большая ошибка — очень большая ошибка, да”.

Назначенец Трампа на пост советника по национальной безопасности Майк Уолц взвешивает разные предложения по прекращению конфликта, в том числе от генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, которого Трамп объявил своим специальным посланником по Украине и России. План Келлога обещает продолжение американской помощи Украине лишь в том случае, если та начнет мирные переговоры с Россией. Другое предложение позволит России сохранить территорию, которую она в настоящее время удерживает, в обмен на предоставление Украине членства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет работать с Трампом “напрямую” и что, по его мнению, боевые действия закончатся "быстрее”, когда он станет президентом. Трамп и Зеленский встречались на прошлой неделе в Париже, где их принимал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон вряд ли потратит все семь миллиардов долларов, оставшиеся от средств, одобренных Конгрессом в поддержку Украины, до ухода Байдена с поста — в основном из-за того, что способность военных пополнять собственные запасы ограничена. Однако осведомленный источник, знакомый с ситуацией, заявил, что администрация уверена, что сполна использует уже освоенное финансирование, подчеркнув некоторую разницу в формулировках.

При этом, по словам высокопоставленного представителя администрации, величайшей проблемой Украины остаются не запасы оружия, а личный состав. Осведомленный источник назвал требование администрации Байдена к Киеву решить кадровые вопросы ВСУ частью более масштабных усилий, призванных обеспечить Украине максимально выгодную позицию в 2025 году.

“В настоящее время Украина не мобилизует и не обучает достаточно солдат для укомплектования передовых подразделений, — сказал представитель. — США готовы помочь в обучении новобранцев: если Украина мобилизует дополнительные силы и отправит их на учебные полигоны за пределами страны, мы их обучим. Но сперва Украине предстоит принять решение о расширении мобилизации”.

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