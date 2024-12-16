Трамп — Европе: следить за прекращением огня на Украине — ваша забота (The Wall Street Journal, США)

Избранный президент США Дональд Трамп принимает участие во встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже 7 декабря 2024 года.

WSJ: Трамп хочет переложить на Европу основное бремя поддержки Украины

Трамп заявил, что Европа должна сыграть главную роль в "поддержке" Украины, и пожелал, чтобы европейские войска наблюдали за будущим прекращением огня, пишет WSJ. Обсуждение возможной отправки этих войск уже началось, но находится на ранней стадии.

Лоренс Норман (Laurence Norman), Стейси Мейхтри (Stacy Meichtry)

В ходе визита в Европу на прошлой неделе впервые начали вырисовываться контуры первых шагов избранного президента Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. Главный вывод: основное бремя поддержки Киева, будь то войсками для наблюдения за прекращением огня или оружием для сдерживания России, ляжет на плечи Европы.

На встрече в Париже 7 декабря Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Киева в НАТО, но хотел бы видеть сильную и хорошо вооруженную Украину после прекращения боевых действий, по словам осведомленных чиновников.

Трамп заявил, что Европа должна сыграть главную роль в защите и поддержке Украины, и пожелал, чтобы европейские войска присутствовали в стране и наблюдали за прекращением огня, по словам официальных лиц. Он не исключил американской поддержки этого соглашения, но подчеркнул, что американские войска в нем задействованы не будут, заявили чиновники.

Трамп также призвал европейцев активнее убеждать китайцев надавить на Кремль, чтобы положить конец конфликту, по словам осведомленного человека. Стороны обсудили роль пошлин против Китая в качестве аргумента, если Пекин не согласится.

Трамп давно говорил, что хочет как можно скорее положить конец трехлетнему конфликту, но публично не раскрывал подробностей того, как именно он планирует этого добиться. Европейские чиновники заявили, что в разговорах после выборов избранный президент в основном задавал вопросы и вентилировал мнения о конфликте, и что они не думают, что у него сформировался четкий план действий.

Однако любые миротворческие усилия столкнутся с жестким сопротивлением, особенно со стороны президента России Владимира Путина, который не проявил никакой склонности заканчивать конфликт, который, как ему кажется, он выигрывает, — даже несмотря на то, что успехи российских войск достигаются медленно и ценой больших потерь. Для Украины прекращение огня вдоль нынешних линий фронта также будет крайне болезненным — в обозримом будущем ей придется уступить контроль над 20% территории страны.

Трамп пока не придерживается конкретного плана по Украине, говорят помощники, и не задумывался над этим вопросом глубоко, готовясь ко второму сроку. Члены переходной команды и доверенные лица составляют предложения и информируют избранного президента. Ключевые решения будут приняты лишь после того, как будет сформирована его команда по национальной безопасности, и Трамп проведет дальнейшие переговоры с союзниками — а, возможно, и с самим Путиным.

Новый президент неоднократно критиковал американскую помощь Украине, в результате чего в Киеве и европейских столицах возникли опасения, что он может свернуть поддержку. Хотя в совокупности европейские страны оказали Украине больше помощи, чем США, Вашингтон сыграл ключевую роль в военной поддержке. Европейские военные возможности ограничены, и Украина в основном опиралась на поставки из Пентагона, отражая российский натиск.

Некоторые советники Трампа в частном порядке приветствовали недавнее решение администрации Байдена разрешить Украине бить в тыл России, полагая, что это обеспечит новой администрации рычаг, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам.

Однако сам Трамп этот шаг раскритиковал. “Я категорически не согласен с ракетными ударами на сотни километров вглубь России, — заявил он в опубликованном в четверг интервью журналу Time, который назвал его человеком года. — Самое опасное сейчас — это то, что Зеленский — с одобрения нашего президента, как я предполагаю — начал запускать ракеты по России”.

Обсуждения возможной отправки европейских войск на территорию Украины все еще находятся на ранней стадии, и есть ряд нерешенных вопросов — в частности, какие европейские страны будут задействованы, какова будет численность контингента, какую роль сыграет Вашингтон в поддержке соглашения и согласится ли Россия на сделку с участием войск из стран НАТО?

Однако еще недавно сугубо кулуарные обсуждения между британскими и французскими официальными лицами расширились, и теперь в них участвуют Трамп, Зеленский и другие европейские правительства, говорят осведомленные источники.

В четверг несколько европейских министров иностранных дел встретились в Берлине для обсуждения гарантий безопасности. Глава НАТО Марк Рютте пригласил для этой цели лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши, а также председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на встречу с Зеленским в Брюсселе, сообщили двое осведомленных чиновников.

“Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить это безумие, — написал Трамп на своей платформе Truth Social после встречи в Париже. — Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры”.

Европейские войска на местах станут частью особых миротворческих сил либо сил по наблюдению за прекращением огня — но не операцией НАТО, заявили чиновники. Администрация Байдена, европейские столицы и будущая администрация Трампа — все они подчеркивают желание избежать прямых боевых действий между Россией и войсками НАТО на Украине, опасаясь, что это может перерасти в глобальный конфликт. Однако широко распространены опасения, что даже если Москва согласится на прекращение огня, она воспользуется им для восстановления сил и снова попытается вторгнуться на подконтрольные Киеву районы Украины.

В феврале Макрон выдвинул идею об отправке войск на Украину после обсуждений с европейскими лидерами в Париже, хотя и не уточнил конкретных условий для этого. На тот момент идею отвергли (в том числе Берлин и НАТО), но стремление Трампа к прекращению огня возродило дискуссии.

Вокруг этой идеи сохраняется множество сомнений. Европейские правительства наверняка опасаются положения, при котором им придется противостоять нарушению режима прекращения огня со стороны России. Французские официальные лица ясно дали понять, что хотели бы некой поддержки со стороны США, однако не факт, что администрация Трампа это рассмотрит. Неясно и то, смогут ли европейские страны собрать необходимый контингент или заручиться политической поддержкой.

Но, что важнее всего, любому плану, который позволит войскам стран НАТО присутствовать на Украине, наверняка воспротивится Кремль. Ранее в этом году Путин заявил, что европейские разговоры об отправке войск альянса на Украину непосредственно в ходе боевых действий “создают реальную угрозу ядерного конфликта”.

В четверг Макрон отправился в Польшу, чтобы обсудить Украину и гарантии безопасности с польскими лидерами. На пресс-конференции после встречи премьер-министр Дональд Туск заявил, что его страна не планирует размещать на Украине войска и не пойдет на поводу у других в этом вопросе.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что единственной надежной гарантией безопасности Украины считает членство в НАТО, но при этом давно признал, что это может произойти лишь по окончании боевых действий. Однако в последние недели Трамп все решительнее настаивает на скорейшем прекращении конфликта, Зеленский же понемногу меняет позицию, дав понять, что открыт для переговоров с Россией, если Украина получит приглашение в НАТО в будущем.

Зеленский в понедельник приветствовал предложение Макрона о размещении войск на местах. Однако он подчеркнул, что Киев должен иметь четкое представление о том, “когда Украина вступит в ЕС и когда станет членом НАТО”. “Если мы будем четко понимать наше будущее, такие гарантии были бы очень эффективными”, — добавил он.

Статья написана при участии Бояна Панчевски, Александра Уорда и Дрю Хиншоу