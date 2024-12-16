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Военное обозрение

США и Турция «в широком смысле» достигли согласия по урегулированию ситуации в Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Госдепа США Энтони Блинкен после визита в Турцию заявил, что Вашингтон и Анкара смогли в широком смысле достигнуть полного согласия в видении будущего Сирии после падения правительства Асада и захвата власти джихадистскими группировками.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, США и Турция сосредоточены на «возможностях, открывающихся перед сирийским народом, освободившимся от оков Башара Асада». Блинкен отметил, что в ходе обсуждений путей урегулирования ситуации в Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Хаканом Фиданом удалось достичь соглашения о будущих совместных действиях.

Между тем, после падения легитимного сирийского правительства республика продолжает погружаться в хаос. Пользуясь этим, Израиль продолжает расширять зону оккупации территории Сирии в районе Голанских высот, практически не сталкиваясь со сколько-нибудь значимым сопротивлением.

Армия США, в свою очередь, уничтожила мост в Дейр-эз-Зоре, чтобы остановить распространение зоны влияния джихадистских группировок на курдскую территорию. Однако, обстановка в этих частях страны все равно далека от стабильной — растет конфронтация между арабскими племенами и курдами. Не исключено, что джихадисты попытаются после захвата Манбиджа и Дейр-эз-Зора отбить у курдов Ракку и Табку, чтобы взять под свой контроль весь берег реки Евфрат.

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Израиль
Сирия
США
Турция
Персоны
Башар Асад
Эрдоган Реджеп
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