Эксперт Ансель: Запад лицемерит в разговорах о якобы отправке войск на Украину

Бывший французский офицер и военный обозреватель отметил, что в реальности линии фронта "больше не существует, поскольку половина обстрелов ведется с дальних расстояний"

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Западные страны лицемерно рассуждают о том, что возможная отправка военных на Украину не будет означать их прямого участия в конфликте с Россией, однако такие утверждения не соответствует действительности. Такое мнение выразил бывший французский офицер и военный обозреватель Гийом Ансель в интервью газете Le Temps.

По его словам, участники контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн обсуждают возможность отправки западных войск в украинский тыл, чтобы разблокировать силы ВСУ и позволить им отправиться на линию фронта. Однако, по оценкам эксперта, в реальности линии фронта "больше не существует, поскольку половина обстрелов ведется с дальних расстояний".

"Давайте не будем обманывать себя: даже при таком сценарии западные военные будут убиты. Даже если мы утверждаем, что не находимся на линии фронта, это не означает, что мы не принимаем непосредственного участия в конфликте. Мы оказались на балу лицемеров", - пояснил Ансель.

"Хотя европейцы с самого начала участвовали в конфликте, предоставляя боеприпасы, вооружения, советников и разведданные, они не хотят признавать, что ведут войну. Это и есть настоящая красная линия: признать эту реальность", - добавил бывший военный.

25 ноября газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или бойцов частных военных компаний на Украину. Издание связало это с возможным отказом США от поддержки Украины после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года. Отмечалось, что ряд стран ЕС выступают против этих планов. О том, что подобные дискуссии ведутся, впервые заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в конце февраля.