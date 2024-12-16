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Военное обозрение

В Пентагоне прокомментировали версию о причастности Ирана к появлению неизвестных дронов над США

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Источник изображения: topwar.ru

Член Палаты представителей американского конгресса республиканец Джефф Ван Дрю в эфире телеканала Fox News заявил, ссылаясь на «очень компетентные высокопоставленные источники», что с борта некоего иранского «материнского» корабля, курсирующего вблизи Восточного побережья Соединенных Штатов, якобы было запущено в сторону штата Нью-Джерси большое количество беспилотников. В Пентагоне прокомментировали версию о причастности Ирана к появлению неизвестных дронов над США.

Это сделала в ходе брифинга заместитель главы пресс-службы американского министерства обороны Сабрина Сингх.

По ее словам, Иран не имеет никакого отношения к данным инцидентам.

У берегов Соединенных Штатов нет иранских кораблей, и нет так называемого материнского корабля, запускающего беспилотники в сторону Соединенных Штатов

- сказала Сингх.

По ее словам, нет никаких признаков того, что замеченные дроны связаны с деятельностью иностранных государств или являются результатом действий противника. Чиновница утверждает, что американские власти внимательно следят за развитием событий.

Источник изображения: topwar.ru

Данное заявление связано с недавней серией инцидентов, в результате которых над секретными военными объектами в штате Нью-Джерси были замечены десятки неопознанных беспилотников.

Конгрессмен Джефф Ван Дрю заявил, что обладает информацией от высокопоставленных чиновников, что у Восточного побережья США около месяца назад появился иранский авианосец, запустивший беспилотники.

Они запускают дроны во всё, что мы видим или слышим

- утверждает политик.

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Иран
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Авианосец
БПЛА
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