Ирина Соколова — об отношении к американским базам в европейских странах и российском ответе

Дальнейшее развертывание ракет США в Европе будет встречено ответными мерами со стороны Москвы. Это отчетливо дал понять европейским лидерам президент России Владимир Путин. В 2024 году Москва объявила о планах по повышению военной готовности в Калининграде и разместила ядерное оружие в Белоруссии.

Еще немного — и очередной цикл эскалации рискует выйти из-под контроля, тогда дипломатическое решение проблемы можно и вовсе не найти.

Местные против

Первоначально предназначенные для сдерживания Советского Союза, а затем постсоветской России, американские базы стали неотъемлемой частью таких стран, как Германия, Италия и Польша. Сегодня политические лидеры, местные общины и даже американские налогоплательщики задаются вопросом, перевешивают ли выгоды от содержания десятков тысяч военнослужащих и передового вооружения на европейской территории растущие расходы и риски.

По оценкам, Соединенные Штаты ежегодно тратят более $20 млрд на свое Европейское командование (EUCOM), которое включает инфраструктуру, персонал и проведение различных учений и маневров. Кроме того, нельзя игнорировать волновые эффекты для экономики и окружающей среды принимающих стран, поскольку многие чувствуют напряжение от размещения этих военных объектов.

Население европейских стран тоже не испытывает большого восторга из-за нарастающих проблем в связи с присутствием баз НАТО. К примеру, в Германии, которая рассматривается как стержень стратегических интересов США в Европе. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус подвергся критике со стороны членов Социал-демократической партии (СДПГ), которые требуют парламентского пересмотра планов размещения ракет. Заверения министра в том, что ракеты не являются ядерными и служат исключительно оборонительным целям, не смогли развеять страх эскалации. Опрос, проведенный в июле 2024 года, показал, что 74% жителей восточных земель, когда-то входивших в состав Германской Демократической Республики (ГДР), выступают против новых ракетных установок. Эта позиция глубоко укоренилась в памяти о разделении времен холодной войны, и многие немцы в этих регионах по-прежнему опасаются стать пешками в более крупном геополитическом конфликте. В дополнение к этому местные органы власти выразили обеспокоенность по поводу экономических и социальных последствий размещения военной инфраструктуры.

В Германии еще обсуждают громкий скандал вокруг преступления, совершенного американским летчиком, который в октябре 2024 года зарезал местного жителя вблизи авиабазы Шпангдалем. Военный из США утверждал, что действовал в целях самообороны, но инцидент вызвал возмущение среди немецкой общины. В Германии многие пришли к мнению, что Соглашение о статусе сил (SOFA), которое регулирует правовой статус американских войск, часто предоставляет персоналу из США чрезмерную правовую защиту. Многие жители считают, что эти соглашения подрывают местное законодательство и создают ощущение неравного правосудия.

Экономический и экологический факторы

Экономика европейских стран НАТО испытывает все большую нагрузку от присутствия американских баз. Только в Германии прямые расходы на их поддержку, включая обслуживание инфраструктуры, безопасность и общественные услуги, превышают €1,4 млрд в год. Кроме того, регионы, где размещены крупные военные базы, сообщают об увеличении износа дорог и общественных объектов, требующих дорогостоящего ремонта, финансируемого местными налогоплательщиками.

Еще одной серьезной проблемой является ущерб окружающей среде. Военные учения на таких базах, как Графенвер и Рамштайн, привели к загрязнению и деградации земель, что побудило экологические организации выразить протест. В отчете Федерального агентства по охране окружающей среды Германии подсчитано, что для устранения загрязнения почвы и грунтовых вод могут потребоваться десятилетия. Воздействие баз США на окружающую среду не ограничивается Германией; аналогичные проблемы были зафиксированы в Италии, где военно-морские и военно-воздушные объекты способствуют прибрежной эрозии и загрязнению воды.

По мере того как растет напряженность и противодействие общественности, Соединенным Штатам пора пересмотреть свои военные обязательства в Европе. Громкие инциденты с участием американского персонала, экономическое бремя как для налогоплательщиков США, так и для принимающих стран, а также ухудшение состояния окружающей среды — все это указывает на необходимость перемен. Для многих консерваторов проблема ясна: Америка должна отдавать приоритет собственной национальной безопасности и экономическому благополучию, а не впутывать себя в дорогостоящие и потенциально опасные иностранные обязательства.