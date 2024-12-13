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Военное обозрение

Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами

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Источник изображения: topwar.ru

Программа создания литоральных боевых кораблей оказалась одной из самых проблемных в техническом и концептуальном плане для Пентагона.

ВМС США должны получить в общей сложности 35 вымпелов вместо 52 согласно изначальным планам: 16 класса Freedom и 19 Independence. К настоящему времени флоту было передано 16 бортов LCS, из которых 5 уже списано, в частности, USS Sioux City – самый «молодой» корабль этого типа из отправленных «в отставку»: он был введён в строй в ноябре 2018 года и ушёл «на покой» уже в августе 2023 года.

Вокруг флота LCS идёт борьба в военных и политических кругах США: если одни чиновники утверждают о чрезмерной дороговизне и малой эффективности программы, требуя её отмены, то другие, признавая её недостатки, настаивают на необходимости модернизации кораблей.

Источник изображения: topwar.ru

MK-70 PDS

Как указывается в издании USNI News, ВМС планируют повысить боеспособность обоих классов LCS, в том числе за счёт возможности запуска более крупных ракет, таких как дальнобойные ЗУР SM-6 вместо ПКР NSM. Для этого предполагается установить на борта пусковую систему MK-70 PDS контейнерного типа, которая содержит 4 ячейки ВПУ MK-41.

MK-70 PDS обеспечит огромную огневую мощь и ещё большее техническое преимущество перед нашими противниками

- заявили на флоте.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
NSM
SM-6
Проекты
LCS-1
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