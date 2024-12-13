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ТАСС

Не ради войны, но аппетиты усмирит: зачем Белоруссии ядерное оружие - Мнения ТАСС

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © Евгений Епанчинцев/ ТАСС

Игорь Коротченко — о влиянии российских ядерных боезарядов в Республике Беларусь на Европу

В рамках договоренностей между президентами РФ и Белоруссии российские ядерные боезаряды тактического класса были доставлены на территорию соседнего государства. Размещены на специально созданных объектах и базах хранения.  

Предназначены они для боевого применения в случае возникновения необходимости парирования внешней агрессии со стороны стран — членов НАТО, прежде всего, против Республики Беларусь.

С отработкой процессов

Ядерные боезаряды могут быть задействованы входящими в состав белорусских Вооруженных сил частями, оснащенными оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", а также модернизированными под применение ядерного оружия самолетами белорусских ВВС. Таким образом, российское тактическое ядерное оружие находится на объектах и базах хранения, а Белоруссия имеет соответствующие средства применения и доставки ядерных боезарядов.

Уже прошли учения с практической отработкой всего цикла выдачи с объектов хранения ядерных боезарядов, их доставка в части, которые будут их применять, техническое освидетельствование и стыковка с носителями. Также отлажена система получения санкции на боевое применение и разблокировку ядерных зарядов. Пуски были электронными, но тем не менее весь процесс практической работы был осуществлен.  

Насколько можно судить, санкция на боевое применение реализуется по принципу двойного ключа: финальное решение принимают два президента — Владимир Путин и Александр Лукашенко. После чего, собственно, уже и реализуется использование такого оружия в случае внешней агрессии против Республики Беларусь либо против России — членов Союзного государства.

"Орешник" тоже разместят

Лукашенко также поставил вопрос о развертывании на территории Белоруссии баллистических ракет средней дальности "Орешник" в качестве подвижного грунтового ракетного комплекса.

 

"Орешник" может быть применен в безъядерном варианте, неся шесть боевых блоков, и способен за счет кинетического воздействия уничтожить любой объект на дальности до 5 тыс. км. Это расстояние эквивалентно всей территории Европы. То есть любой военный объект на территории страны — члена НАТО попадает в зону поражения.

При необходимости боевые блоки "Орешника" могут быть ядерными.  

Конкретное политическое решение о развертывании этого комплекса на территории Белоруссии принято. При применении в ядерном варианте санкция опять же будет реализована принципом "двойного ключа" двух президентов.

Влияние наличия

Что это дает Белоруссии? Во-первых, повышение ее геополитического и военного статуса. Во-вторых, учитывая активно идущее перевооружение, в частности, армии Польши, не скрывающей своих аппетитов относительно ряда белорусских территорий, это будет мощным средством сдерживания.

Уже сейчас Белоруссия за счет наличия "Искандеров" и самолетов, готовых доставить ядерные боезаряды до объектов на территории противника, существенным образом укрепила свои возможности в военной сфере. При получении "Орешника", как я уже отметил, в зону его досягаемости может попасть любая цель на территории любой страны НАТО в Европе. Думаю, это еще больше повысит авторитет и статус Республики Беларусь.

В целом все эти решения направлены исключительно на обеспечение нашей — России и Белоруссии — безопасности. Очевидно, что устраивать с кем-либо войну или первыми вступать в боевые действия члены Союзного государства не собираются. Но сам факт наличия таких систем, да еще и способных доставлять ядерное оружие, будет так или иначе способствовать смягчению военно-политической ситуации в Европе и, надеюсь, обнулит аппетиты тех, кто намеревался покуситься на белорусский суверенитет. Да и на российский тоже. Не будем забывать, что в Евросоюзе существуют определенные "замыслы" относительно Калининградской области. И как раз "Орешники" в Белоруссии смогут балансировать ситуацию — исходя из характеристик дальности этого комплекса, его даже не нужно размещать в Калининградской области. 

Коротченко Игорь

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)

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