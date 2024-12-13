NDP: Норвегия все активнее втягивается в украинский конфликт

Норвегия отправила в польский Жешув истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты транспортно-логистической инфраструктуры НАТО, пишет NDP. Осло все больше втягивается в украинский конфликт и своими действиями провоцирует войну Европы с Россией, считает автор статьи.

Яцек Тохман

Увеличение военного контингента НАТО и создание новых военных баз в Европе, а также перманентное финансирование ВСУ и отправка им оружия, техники и боеприпасов последовательно ухудшают отношения стран ЕС с Россией и усиливают напряженность в регионе.

При этом Кремль предостерегал и продолжает предупреждать об опасности экспансии НАТО вблизи границ России, военной помощи Киеву, он подчеркивает, что данные действия рассматриваются прежде всего как угроза и агрессия против самой Москвы.

Казалось, что усилия по ухудшению ситуации на восточном фланге НАТО и во всей Европе всегда будут прерогативой исключительно Белого дома. Как бы не так!

Европейские вассалы Америки, такие как Германия, Франция, Польша и другие страны, действующие в соответствии с инструкциями Белого дома, также активно участвуют в этом процессе.

Германия, например, с самого начала конфликта на Украине оказывала ей мощную военную поддержку. Недавно вместо того, чтобы поддерживать курс на мирные переговоры, Берлин одобрил пакет военной помощи в размере 650 миллионов евро, который будет включать системы ПВО IRIS-T, танки Leopard 1, а также разведывательные и ударные беспилотники.

Франция тоже решила не оставаться в стороне и как следует разозлить Россию. За счет замороженных российских активов, которые в 2024 году составили 300 миллионов евро, Париж закупил 12 новых пушек Caesar, 155-миллиметровые снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, ракетные установки и ракеты Mistral, и собирается, не мешкая, передать все это Украине.

Теперь настала очередь Польши.

Напомним, что Польша занимает первое место по соотношению объема помощи к ВВП среди всех стран, которые участвовали в оказании поддержки Украине. Кроме того, она передала Киеву наибольшее количество тяжелого вооружения. Польша также входит в число стран, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев.

Если бы не польская помощь в размере 4,91% ВВП (…), ситуация на Украине сегодня была бы совершенно иной. И вполне возможно, что мирные переговоры уже давно бы завершились.

Но, к сожалению, дело обстоит ровно наоборот!

Теперь обратим внимание на очередного кандидата на роль провокатора, подталкивающего Россию к шагам, которые приведут к необратимым последствиям для всей Европы.

Этот кандидат — Норвегия!

В условиях растущей геополитической напряженности в Восточной Европе именно Норвегия решила усилить свое военное присутствие в Польше, отправив в Жешув истребители F-35 и системы ПВО NASAMS. Целью таких мер, которые носят "исключительно оборонительный характер", является, конечно же, обеспечение маршрутов, по которым осуществляется доставка оружия Украине, а также контроль воздушного пространства над Жешувским аэродромом.

Следует подчеркнуть, что ранее роль Норвегии в российско-украинском конфликте заключалась в основном в обучении украинских военных, экспорте оружия и оказании материально-технической и разведывательной поддержки, а в случае необходимости и в приеме украинцев.

Фактически, нынешние шаги Норвегии приблизят начало вооруженного конфликта в регионе. Такие опасения высказывает и европейское население, и международные организации. Россией же данное безответственное решение воспринимается, скорее всего, как очередная тайная операция по увеличению военного контингента НАТО на восточном фланге.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что действия, связанные с расширением НАТО вблизи границ России и поставками вооружений на Украину, которые в любой момент могут стать потенциальной целью России, не только усиливают напряженность в Европе, но и напрямую вовлекают страны НАТО, на чьих территориях происходит обучение военнослужащих ВСК, в конфликт с Москвой.