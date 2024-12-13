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Интерфакс-АВН

Израиль нанес удары по складам оружия в сирийских провинциях Латакия и Тартус - СМИ

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Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Tsafrir Abayov

Дубай. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Израильские ВВС в четверг атаковали несколько оружейных складов, ранее принадлежавших правительственным силам Сирии, в провинциях Латакия и Тартус, сообщает телеканал "Рудау" со ссылкой на информационные источники, близкие к сирийской оппозиции.

Налетам подверглись объекты в порту Латакии, в городе Банияс в провинции Тартус, а также в населенном пункте Дахр Сафра в той же провинции. По информации источников, из-за ударов начали взрываться и самопроизвольно запускаться складированные в тех местах неуправляемые ракеты.

Всего с 8 декабря, когда президент Сирии Башар Асад покинул свой пост, Израиль нанес 350 авиаударов по сирийской территории.

В минувший вторник в Армии обороны Израиля заявили, что израильские военные уничтожили "более 70% военного потенциала" армии Сирии. В частности, удары пришлись по сирийским средствам ПВО, ракетным складам, БПЛА, вертолётам, реактивным истребителям, танкам, радиолокаторам и кораблям.

Кроме того, в ходе атак израильтяне нанесли удары по ряду объектов, на которых, по их мнению, могло находиться химическое оружие.

Целью атак было не допустить попадание средств сирийских ВС к враждебным Израилю силам.

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Страны
Израиль
Сирия
Персоны
Башар Асад
Проекты
БПЛА
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