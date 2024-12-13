Каллас считает, что ЕС надо увеличить помощь Украине в случае ее свертывания США

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что Евросоюзу необходимо будет увеличить помощь Украине, если США сократят финансирование. Об этом она заявила газете The Guardian.

"Если они (США - прим. ТАСС) сократят помощь, то нам нужно продолжать поддерживать Украину", - сказала Каллас. Финансовая поддержка Киева, по ее словам, "не благотворительность", а отвечает интересам Брюсселя и Вашингтона.

Каллас утверждала, что замороженные активы РФ необходимо использовать для оказания помощи Украине. У украинской стороны есть, по ее выражению, законное право на компенсацию и российские активы, находящиеся в ЕС, являются "инструментом давления на Россию". Она предположила, что российские средства помогут оплатить счет за "весь ущерб", нанесенный Украине.

В то же время глава европейской дипломатии признала, что на этом пути существует ряд "деликатных моментов".

Российская сторона уже предупредила ЕС, что все активы предстоит вернуть, а их блокирование и уже начавшаяся экспроприация доходов от их реинвестирования являются грубейшим нарушением международных норм и принципов мировой финансовой системы, основанной на долларе США.

В Европе, по оценкам Еврокомиссии, блокированы российские активы на более чем 200 млрд евро, 176 млрд находятся на счетах депозитария Euroclear.