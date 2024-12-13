Войти
ЦАМТО

Блумберг: НАТО может потребовать от членов Альянса выделять на оборонные расходы до 3% ВВП

261
0
0
Солдаты польской армии держат флаг НАТО во время официального празднования 25-й годовщины вступления Польши в структуры НАТО
Солдаты польской армии держат флаг НАТО во время официального празднования 25-й годовщины вступления Польши в структуры НАТО.
Источник изображения: © Getty Images / Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

ЦАМТО, 12 декабря. НАТО может потребовать увеличения военных расходов каждой из стран-членов блока до 3% ВВП. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на официальные лица, знакомые с вопросом.

"НАТО планирует установить новые конкретные целевые показатели по тому, как много танков, самолетов и других вооружений странам-членам необходимо производить, что может потребовать увеличения расходов альянса на оборону до 3% ВВП", – пишет агентство.

Отмечается, что НАТО в рамках новых программ по производству оружия отдаст приоритет усилению ПВО, наступательным системам вооружения и возможностям ядерного сдерживания.

По информации агентства, в НАТО хотят согласовать новые параметры по производству вооружений на уровне глав МИД и министерств обороны стран альянса к саммиту глав государств-членов блока в Гааге в июне. В то же время, источник агентства признает, что в этот срок будет сложно уложиться. Агентство указывает, что министры обороны стран НАТО обсудят эту тему на встрече в феврале.

В ноябре генсек НАТО Марк Рютте среди главных задач альянса назвал увеличение оборонных расходов и наращивание производства оружия. Он заявил, что страны альянса должны тратить "гораздо больше" нынешней целевого показателя в 2% ВВП на оборонные расходы.

По последним данным, стандарт НАТО по военным расходам на уровне 2% не выполняют восемь стран НАТО, в том числе такие крупные, как Канада и Италия, отмечает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Канада
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 09:51
  • 6390
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.12 09:25
  • 8486
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.12 08:55
  • 3
Зеленский выступил за гарантии безопасности на встрече с Трампом (Reuters, Великобритания)
  • 13.12 08:46
  • 2
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 05:25
  • 31
Уроки Сирии
  • 12.12 13:14
  • 1
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
  • 12.12 12:55
  • 0
Запад: ставка на Беларусь
  • 12.12 11:50
  • 2
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 08:47
  • 4
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами