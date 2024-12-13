Блумберг: НАТО может потребовать от членов Альянса выделять на оборонные расходы до 3% ВВП

ЦАМТО, 12 декабря. НАТО может потребовать увеличения военных расходов каждой из стран-членов блока до 3% ВВП. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на официальные лица, знакомые с вопросом.

"НАТО планирует установить новые конкретные целевые показатели по тому, как много танков, самолетов и других вооружений странам-членам необходимо производить, что может потребовать увеличения расходов альянса на оборону до 3% ВВП", – пишет агентство.

Отмечается, что НАТО в рамках новых программ по производству оружия отдаст приоритет усилению ПВО, наступательным системам вооружения и возможностям ядерного сдерживания.

По информации агентства, в НАТО хотят согласовать новые параметры по производству вооружений на уровне глав МИД и министерств обороны стран альянса к саммиту глав государств-членов блока в Гааге в июне. В то же время, источник агентства признает, что в этот срок будет сложно уложиться. Агентство указывает, что министры обороны стран НАТО обсудят эту тему на встрече в феврале.

В ноябре генсек НАТО Марк Рютте среди главных задач альянса назвал увеличение оборонных расходов и наращивание производства оружия. Он заявил, что страны альянса должны тратить "гораздо больше" нынешней целевого показателя в 2% ВВП на оборонные расходы.

По последним данным, стандарт НАТО по военным расходам на уровне 2% не выполняют восемь стран НАТО, в том числе такие крупные, как Канада и Италия, отмечает "РИА Новости".